5 часов жарких споров: челябинцы раскритиковали генплан города

На скандальном обсуждении в зале не было свободных мест.

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В Челябинске прошли публичные слушания по генеральному плану города. Этот документ — общая стратегия развития мегаполиса на 20 лет вперед. Там должно быть прописано, где строить новые микрорайоны и школы, как менять схему маршрутов общественного транспорта, где прокладывать дороги. Генплан вызвал массу споров.

На слушания в Доме архитектора пришли более 300 человек. В зале мест хватило не всем. Люди толпились в узких проходах. Дискуссия получилась жаркой. Время от времени челябинцы переходили на крик и не давали возможности архитекторам ответить на вопросы.

Обсудить судьбу своих участков пришли садоводы. Они заметили, что на месте их огородов в генплане отмечена будущая застройка.

«По генплану смешанная застройка предусмотрена на этом месте. Нам сказали, что постараются решить, но ничего утвердительного не ответили», — рассказала челябинка Жанна Гаренышева.

Вопросы возникли и у жителей микрорайона «Парковый». Там нужны дороги и инфраструктура. Но при этом жители хотят сохранить «зеленые зоны» рядом со своими домами.

«Там есть лес, самосев берез, который нужно сохранять! А на генплане эти точки просто закрашиваются красным цветом, и там возникает жилищная застройка», — возмутился горожанин Дмитрий Григорчик.

Добиться ответа от городских властей челябинцы пытались в течение 5 часов. Жителей попросили внести все предложения в письменном виде. Чтобы учесть их при доработке генплана.

Напомним, что ранее на пресс-конференции глава Алексей Текслер тоже заявил, что генплан нуждается в правках. К примеру, там не отмечены аварийные дома, которые нужно сносить, чтобы на месте построить новые.

«В документе есть решения, которые вообще не соответствуют текущему состоянию дел. На генплане — белые пятна, а по факту там уже стоит микрорайон», — привел пример Алексей Текслер.

В течение трех месяцев чиновники будут собирать жалобы и предложения по генплану. Его доработают с учетом пожеланий.

«Городу необходимо развитие на ближайшие 20 лет. И это должен быть досконально изученный и сформированный генплан, который будет гарантировать ближайшее развитие. Да, он нуждается в неких корректировках. Поэтому мы их все принимаем, все мнения жителей и экспертного сообщества», — рассказал председатель комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Сергей Репринцев.



После всех корректировок генплан передадут на утверждение в гордуму. Если там документ отклонят, его вновь будут менять.