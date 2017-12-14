/ Выборы, экология и защита детей. О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции?

Президент успел ответить на полсотни вопросов.

Владимир Путин провел традиционную большую пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов. Их было больше полусотни. Многие коснулись темы предстоящих выборов. Спрашивали о программе Владимира Путина, будет он самовыдвиженцем или представителем партии, что ждет Россию в ближайшие 6 лет, если нынешний президент будет избран на новый срок. Вопроса про выборы коснулась и Ксения Собчак, которая является кандидатом в кандидаты в президенты. Ее волновала тема оппозиции.

Другой вопрос касался экономического развития страны. Президент в цифрах обозначил рост ВВП, потенциал взаимодействия с соседними странами и развитие отношений в рамках ЕАЭС. Сюда же включили международные отношения.

Другой большой темой стала защита материнства и детства. Владимир Путин еще раз огласил нововведения, касающиеся материальной поддержки новорожденных. Действовать они будут с 2018 года.

И, конечно, в Год экологии не обошли стороной экологический вопрос. На Байкале люди страдают из-за усиленной охраны природы, а во Владивостоке жалуются на отсутствие мер по сохранению лесов и парков. Со всем Президент пообещал разобраться.



Внимательно следил за пресс-конференцией Президента России Владимира Владимировича Путина. Основной вывод: Челябинская область в своем развитии движется в фарватере со всей страной. Начиная с 2014 года, региональное правительство ведет очень взвешенную бюджетную политику, снижая зависимость от коммерческих кредитов, сводя их практически к «нулю». Сегодня очевидно, что курс на жизнь по средствам — верный. «Мы обязательно поддержим этот проект», — очень серьезное заявление Президента РФ в отношении строительства высокоскоростной магистрали из Китая в Европу. Ее составной частью будет являться маршрут, соединяющий Челябинск и Екатеринбург. Эти слова подтверждают, что наши усилия по встраиванию Челябинска в проект не были напрасными. Была затронута и тема сближения интересов соседних регионов. Мы сегодня синхронизируем стратегию долгосрочного развития со Свердловской областью, считаем, что стыковка экономических и социальных политик наших регионов может привести к созданию третьей по численности агломерации в стране, дать импульс к росту качества жизни уральцев. На космические скорости это развитие можно выйти, если Урал примет крупные международные мероприятия: саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске и выставку «ЭКСПО» в 2025 году в Екатеринбурге. Среди других проектов, синхронно реализуемых в Челябинской области — это инвестиции в борьбу с онкологическими заболеваниями (напомню, что в Челябинске полтора месяца назад переехала в новое современное помещение онкологическая поликлиника, для нее закуплено медицинское оборудование общей стоимостью почти в 200 млн рублей) и развитие рыбного производства и переработки. На прилавках наблюдается дефицит свежей рыбной продукции отечественного производства, что приводит к дисбалансу в потреблении основных продуктов питания. И сейчас у нас есть все предпосылки для того, чтобы встроиться в эти процессы и в перспективе рассчитывать на серьезные успехи в теме развития аквакультур. Считаю, что жители Челябинской области должны также услышать и принять позицию Владимира Владимировича Путина, который призвал искать золотую середину между экономическим развитием и экологией, а не бросаться в своих оценках из крайности в крайность. При этом отмечу, что темпы роста экономики в Челябинской области на сегодняшний день выше общероссийских в 2,5 раза. Это — свидетельство того, что страна выбирается из экономического кризиса, и Урал задает тон в этом процессе. — прокомментировал губернатор Челябинской области Борис Дубровский

Тринадцатая большая пресс-конференция Владимира Путина продолжалась 3 часа 40 минут.



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