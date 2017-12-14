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Текстовая трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина

Президент отвечает на вопросы федеральных и региональных журналистов.
сегодня в 13:45
  |  Политика

14:10 — "Говорит Москва". Зачем Вы идете на выборы? Какова Ваша цель, миссия, что Вы хотите сделать для России и какой Вы ее видите в конце Вашего срока?

Я уже много говорил, какой хочу видеть Россию, и в массовых мероприятиях, и в камерных беседах. Еще раз скажу: она должна быть устремлена в будущее, экономика построена на высоких технологиях, политическая система гибкая, производительность труда должна возрасти. О предвыборной кампании говорить бы не хотел. Программа уже почти готова. На чем, я считаю, необходимо сосредоточить внимание власти и общества? Это вопросы развития инфраструктуры, здравоохранения, образования, высокие технологии, повышение производительности труда. Без всяких сомнений, все должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан.

14:09 Владимир Путин: Добрый день. Я собой кое-что захватил, а в частности, показатели социально-экономического развития. А тут уже позаботились, еще положили. И еще кое-что взял, постараюсь вашими вопросами воспользоваться, чтобы рассказать о том, что считаю очень важным. Предлагаю, как и в прошлый раз, не выступать мне с монологом большим, а приступить к вопросам. Все-таки пресс-конференция этому посвящена. 

14:08 — На сцену поднялся Дмитрий Песков. Журналистов предупреждают, что телефоны нужно перевести в беззвучный режим. Все ждут Президента. 

14:05 — Известно, что Президенту будут задавать и несерьезные вопросы. Например, как Владимир Путин проведет Новый год и будет ли смотреть свое обращение к народу в полночь. 

14:00 — Пресс-конференция по счету тринадцатая. "Исчерпывающая", как сказал пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков. Максимальная продолжительность большой конференции Владимира Путина была 4 часа 40 минут. Вопрос было 106. Нынешняя пресс-конференция побила рекорд по количеству аккредитованных журналистов. 

13:55 — Ожидаются электоральные вопросы, региональные, и вопросы о внешней политике. 

13:50 — Десятиминутная готовность. В зале не только федеральные и региональные журналисты, но и коллеги из других стран. Например, из США, Германии, Бельгии, ОАЭ, представители турецких СМИ, проживающие в Москве.

Владимир Путин 14 декабря отвечает на вопросы СМИ. За год их накопилось немало: в каждом регионе есть наиболее острые темы, комментарий по которым журналисты хотят получить от главы государства.

На мероприятие прибыли 1640 человек. Все они разместились в большом конференц-зале. Многие приготовили яркие таблички и необычные костюмы, чтобы привлечь внимание Президента.

От медиахолдинга ОТВ на пресс-конференцию приехала ведущая программы «Время новостей. Итоги» Анастасия Плотникова. Она хочет спросить, пройдет ли саммит ШОС и БРИКС в Челябинске. Журналистка пообещала сделать все возможное, чтобы получить возможность побеседовать с Президентом.

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