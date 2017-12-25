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/ «Единая Россия» поддержала выдвижение Владимира Путина в президенты

«Единая Россия» поддержала выдвижение Владимира Путина в президенты

Борис Дубровский и Владимир Мякуш приняли участие в съезде партии.
сегодня в 11:51
  |  Политика

Южноуральская делегация приняла участие в съезде партии «Единая России» в Москве. В ее состав вошли секретари из областных муниципалитетов, в пленарном заседании съезда принял участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Также в ходе съезда было объявлено о поддержке выдвижения Владимира Путина в Президенты.

Будущие выборы Президента являются для нашей партии главным событием страны. «Единая Россия» была бы рада выдвинуть Владимира Владимировича в качестве кандидата на высший государственный пост. Но, как ответственная политическая сила, мы понимаем, что в текущей ситуации Владимиру Владимировичу лучше опираться на широкие слои вне партийного контекста. Мы поддерживаем ваше выдвижение и окажем вам, Владимир Владимирович, всю необходимую поддержку и сейчас, и в будущем. — сказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Директор медиахолдинга ОТВ Светлана Яремчук поделилась впечатлениями от XVII Съезда партии «Единая Россия».

Мне удалось послушать несколько секций. Самое главное, что я увидела на всех встречах, это огромная заинтересованность всех присутствующих. Еще что очень удивительно — люди много говорили о проблемах открыто, это были настоящие диспуты. Риторика меняется в сторону дискуссий. Многие модераторы говорили о том, что не нужно отчетов, нужно ставить проблемы и находить выходы. Это отличительная особенность сегодняшнего разговора. Не было бравурных речей, пустых обещаний, было очень много вопросов. В частности, например, на секции здравоохранения говорили о здоровье населения, о том, что можно сделать, чтобы люди вели здоровый образ жизни. Интересно, что говорили не просто о самом здравоохранении, но и работе со СМИ. Было очень много разговоров на секции образования, очень остро ставился вопрос о любви, о том, что должна быть любовь к ученику. Меня очень порадовала экономическая секция, где очень остро поднимался вопрос малого и среднего бизнеса. Вопросы, набившие оскомину, про многочисленные проверки предпринимателей, того, что сегодня бизнес не хочет быть легальным и выходить из-за больших проверок. Все эти вопросы и то, как они обсуждались, настраивает на оптимистический лад, потому что партия ставит перед собой грандиозные задачи, она несет ответственность за решение этих задач и пытается найти пути выхода из тех проблем, которые существуют. — рассказала сайту «Первый областной» председатель сторонников партии «Единая Россия» Светлана Яремчук.

Отметим, что в завершение Съезд провел плановую ротацию руководящих партийных органов.

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