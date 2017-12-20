/ Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии

Закон будет действовать со следующего года.

Накопительная часть пенсии остается замороженной. Сегодня, 20 декабря, Владимир Путин подписал указ о продлении «заморозки» до 2020 года. Таким образом в ближайшие два года работающие граждане не смогут распоряжаться своими пенсионными накоплениями, хотя раньше могли передавать их в страховую часть.

Отчисления в накопительную часть в размере шести процентов от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Закон вступит в силу с 1 января 2018 года. — сообщает РИА Новости.

Добавим, что перед этим закон одобрила Госдума, затем Совет Федерации.



Напомним, что отчисления в накопительную часть сегодня составляют 6% от зарплаты. Сейчас они идут на выплаты нынешним пенсионерам.