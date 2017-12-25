/ Предвыборная программа Владимира Путина схожа с вектором развития Южного Урала

Губернатор Борис Дубровский высоко оценил программное заявление.

Губернатор Борис Дубровский высоко оценил программное выступление Владимира Путина на XVII съезда всероссийской политической партии «Единая Россия». Глава Челябинской области поддержал основные направления развития, определенные Президентом, потому что они совпадают с вектором развития региона.

В программном заявлении много посылов и смыслов, которые непосредственно созвучны нашей работе и служат точками развития Челябинской области. Это, прежде всего, касается инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, развития цифровых технологий и робототехники, повышения производительности труда, расширения внешних связей со странами евразийского вектора и Западной Европы. Особый акцент в речи главы государства сделан на продолжении строительства комфортного и доступного жилья, снижении ипотечной нагрузки. По итогам года в регионе мы прогнозно выйдем на плановые показатели — 1 миллион 270 тысяч квадратных метров жилья. Челябинск по-прежнему остается в первой тройке городов-миллионников с самой низкой ценой за квадратный метр в новостройках. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, что на съезде партии «Единая Россия» также поддержали выдвижение Владимира Путина на пост президента. По ключевым направлениям программы партии были организованы дискуссионные площадки.



Напомним, на съезде партии также присутствовала директор медиахолдинга ОТВ Светлана Яремчук. Она является председателем сторонников партии «Единая Россия».