Новые застройки в Челябинской области синхронизируют с развитием инфраструктуры

Алексей Текслер поручил обеспечить надежную работу ЖКХ в предстоящие морозы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на первом в 2026 году областном совещании потребовал от глав муниципалитетов синхронизировать планы по развитию территорий с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций. Это решение стало ответом на серию аварий в морозный январь, показавших, что рост застройки опережает возможности инфраструктуры.

Алексей Текслер отдельно акцентировал внимание на надежной работе ЖКХ в условиях низких температур.

«Январь в этом году морозный, температура периодически понижается до низких значений. Это создает дополнительную нагрузку на тепловые и электрические сети. В целом коммунальная инфраструктура в регионе работает стабильно, тем не менее на прошлой неделе произошло несколько инцидентов, в частности в Сосновском муниципальном округе. Прямо сейчас устраняется авария на сетях теплоснабжения в Карабашском городском округе», — отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что реагировать на такие ситуации нужно мгновенно.

«Все аварии, особенно когда люди остаются в морозы без электричества, отопления, горячей воды, нужно устранять в кратчайшие сроки, конечно, по возможности не допускать их, мгновенно реагировать на сигналы от жителей. Это качество жизни людей, вопрос их здоровья, благополучия», — сказал Алексей Текслер.

Главам муниципалитетов поручено обеспечить, чтобы новые жилые массивы заранее согласовывались с планами по расширению инфраструктуры «Россетей» и газовиков. Для Сосновского округа поставлена отдельная задача — ускорить газификацию, чтобы снизить нагрузку на электросети.

Губернатор также дал конкретные указания по коммуникации в кризисных ситуациях, потребовав от глав муниципалитетов более активно использовать свои страницы в соцсетях и мессенджерах. Он подчеркнул, что эти каналы созданы не только для официальных поздравлений, но и для оперативного информирования жителей в сложных и острых ситуациях, когда людям особенно необходима достоверная информация из первых рук. Кроме того, Алексей Текслер поручил проверить готовность к развертыванию пунктов обогрева и усилить разъяснительную работу с населением о безопасном использовании электроприборов.

На совещании также обсуждались вопросы бюджетной дисциплины, подготовки к паводку и реализации национальных проектов. Общей задачей поставлено не допустить повторения ситуаций, когда люди остаются без тепла и света в экстремальные морозы.