Алексей Текслер поставил задачи по укреплению бюджетной дисциплины на 2026 год

Также губернатор определил ключевые приоритеты для глав муниципалитетов

Руководители муниципалитетов Челябинской области в 2026 году должны вести предельно эффективную бюджетную политику, такое поручение глава региона Алексей Текслер дал на первом в наступившем году аппаратном совещании с главами муниципальных образований.

Основной акцент был сделан на недопущении финансовых дисбалансов.

«Важно проводить реалистичное планирование доходов, чтобы исключить появление необеспеченных расходных обязательств», — подчеркнул губернатор.

Он поручил министерству финансов области провести мониторинг использования остатков средств местных бюджетов, которые должны быть направлены на приоритетные расходы. В их числе — заработная плата в бюджетной сфере, выплаты участникам СВО, оплата коммунальных ресурсов и реализация национальных проектов.

При этом Алексей Текслер заявил о сохранении всех основных форм поддержки муниципалитетов, включая субсидии на дорожную деятельность, инициативное бюджетирование, а также программы в сфере ЖКХ и экологии.

Отдельное внимание было уделено реализации национальных проектов.

«В этом году предстоит объемная работа. Реализуем 11 нацпроектов. До конца января нужно принять все региональные программы, а затем обеспечить своевременную контрактацию и исполнение», — отметил губернатор.

Основные акценты в 2026 году будут сделаны на проектах «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Продолжительная активная жизнь» и «Семья».

В рамках объявленного Года единства народов России Алексей Текслер поручил каждому муниципалитету разработать содержательный план мероприятий:

«Это не должно быть просто перечнем. Обратите особое внимание на образовательные проекты, создание учебных материалов по истории и культуре, работу с молодежью».

На совещании также были затронуты вопросы здравоохранения и безопасности. В текущем году диспансеризацию и профилактические осмотры должны пройти 2,9 миллиона жителей области. Кроме того, главам поручено усилить личный контроль за безопасностью в школах, колледжах и детских садах, включая проверку качества работы охраны и готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации.