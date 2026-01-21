Челябинская область готовится пройти весенний паводок без ЧП

К половодью на плотинах и дамбах проведут технические работы

До начала весеннего паводка все плотины и дамбы Челябинской области должны пройти все запланированные технические работы. Такое поручение дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер на первом в 2026 году аппаратном совещании с главами муниципалитетов и ведомств. Особое внимание на встрече было уделено предстоящему паводковому периоду, особенно из-за превышения нормы снежного покрова в регионе.

«Учитываем опыт прошлых лет, в том числе подтоплений на реке Сим», — отметил Алексей Текслер.

Для оперативного реагирования в регионе создана специальная взрывотехническая группа. Также есть оборудование для спасения и реагирования на ЧС — оно было закуплено в 2025 году. Службам переданы пожарные автомобили, оборудование для спасения на воде и тушения техногенных возгораний.

Также еще одной ключевой темой совещания стала защита образовательных учреждений. Губернатор потребовал от глав муниципалитетов лично контролировать ситуацию в школах, колледжах и детских садах. В фокусе внимания — качество работы охраны и готовность персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях.