Для решения вопроса энергоснабжения деревни Ключи газопровод и подстанцию построят быстрее

На Южном Урале динамично развивающиеся территории требуют комплексного подхода со стороны всех инфраструктурных компаний

Сегодня, 17 января, в деревне Ключи Сосновского округа состоялась встреча жителей с представителями администрации, энергетической компании «Россети Урал» и надзорных органов. Главной темой стало обсуждение комплекса мер по стабилизации электроснабжения, которое в последние дни страдало из-за технологических нарушений, передает ИА «Первое областное».

Для стабилизации ситуации с электроснабжением в деревне Ключи ускорят строительство газопровода высокого давления от поселка Полетаево до деревни Малиновка. Эту меру реализуют за счет средств областного бюджета. В дальнейшем газификация позволит жителям населенного пункта потреблять меньше электроэнергии. Также для решения проблемы с отключениями планируется строительство дополнительной подстанции и четырех новых высоковольтных линий, сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Челябинской области.

«Параллельно для снижения нагрузки на электрические сети усилена работа по газификации и догазификации населенных пунктов и сокращению сроков подключения к газу для жителей, уже заключивших договоры»,— добавили в ведомстве.

В челябинском подразделении компании «Россети Урал» отметили, что в деревне проводится большая работа по модернизации электросетей. Так, месяц назад энергетики смонтировали пять мощных трансформаторных подстанций, заменили пять силовых трансформаторов на более мощные, установили автоматические выключатели, а также перераспределили нагрузку на воздушных линиях электропередач.

По словам представителей компании, серьезным вопросом является значительная разница в реальном энергопотреблении и том, которое жители заявляют при технологическом присоединении. В морозы потребители начинают забирать больше энергии, возникают сверхнормативные нагрузки. Отсюда перегруз сети, снижение напряжения и отключения.

«Например, жители подают заявки на 5-10 кВт, а фактическое энергопотребление фиксируется на уровне до 35 кВт. А речь идет о сотнях земельных участков. Энергетики не имеют возможности проектировать запас мощности сверх нормативного без имеющихся комплексных заявок на техприсоединение, а они, зачастую, поступают с заведомо заниженными параметрами»,— отметили энергетики.

Такая ситуация характерна для пригородного Сосновского округа, где стремительно развивается индивидуальное жилищное строительство. Для ее решения применят комплексный подход со стороны всех инфрастуктурных компаний.

Сегодня на встрече с жителями деревни энергетики и представители администрации рассказали о дальнейшей работе по модернизации электросетей. Также в групповой чат Ключей добавили представителя администрации для более оперативного обмена информацией.

«С жителями достигнута договоренность о том, что представитель инициативной группы населенного пункта о вновь возникающих проблемах будет сообщать напрямую руководителю территориального отдела администрации Сосновского округа»,— сообщил глава округа Евгений Ваганов.

Он также рекомендовал жителям в случае отключений подавать заявку не только в компанию «Россети Урал», но и в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112.

Ситуация находится на контроле правительства Челябинской области, министерства ЖКХ региона, энергетической компании и Сосновского округа.

Тем временем, проверку начала прокуратура Сосновского округа. На сегодняшней встрече также присутствовал прокурор округа Василий Казанчук, который обсудил с жителями, администрацией и энергетиками возникающие проблемы. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии необходимых мер. Кроме того, Следственный комитет по публикациям в соцмедиа о ненадлежащем электроснабжении домов, расположенных в деревнях Ключи и Малиновка, возбудил уголовные дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На место выехал и.о. руководителя следственного управления СК по области Константин Правосудов, который встретился с главой округа и жителями. Следователи проводят осмотры, замеряют температуру в домах и допрашивают граждан. В адрес энергоснабжающей организации и главы округа внесены представления об устранении нарушений.

Напомним, 16 января в Ключах было зафиксировано два технологических нарушения в работе распределительной сети из-за перегрузки оборудования. Электричество в дома жителей энергетики оперативно вернули.