Тепло и горячую воду в дома в Карабаше вернут сегодня после 14 часов

Сейчас подача ресурса приостановлена в 32 МКД

Министерство ЖКХ Челябинской области держит на контроле ситуацию с отключением горячей воды и теплоснабжения после коммунальной аварии в Карабаше, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Из-за повреждений на магистрали подача ресурса приостановлена в 32 многоквартирных домах второго микрорайона.

«В настоящий момент ведутся ремонтные работы, привлечены дополнительные силы и техника: три бригады подрядной организации, сотрудники МЧС из Карабаша, Троицка и Каслей — всего 29 человек и 10 единиц техники. Ориентировочный срок завершения работ — 14 часов 21 января», — сообщили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что в школах № 2 и 4 для жителей организованы пункты временного размещения.