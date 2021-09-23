Новая книга ученого из ЧелГУ развенчает мифы об Аркаиме

В Челябинске презентуют документальную летопись популярного «места силы»

Археолог из Челябинска Елена Куприянова написала книгу об Аркаиме, которая должна развенчать ряд мифов о популярном «месте силы» России. Книга посвящена памяти известного ученого Геннадия Здановича и будет презентована широкому кругу читателей в ближайшие дни, сообщает пресс-служба Челябинского государственного университета.

Издание представляет собой документальную летопись истории создания и развития заповедника «Аркаим». В книге собраны общедоступные и уникальные документы, архивные фотографии и воспоминания археологов, сведения о формировании научного коллектива и о возможном будущем Аркаима.

«Благодаря Геннадию Здановичу Аркаим для миллионов людей стал не просто археологическим памятником, но и историко-культурным заповедником, брендом, местом паломничества, источником вдохновения, его знает вся Россия. Мы хотим отмести ряд обвинений от научного сообщества о недоступности материалов памятника и развенчать лженаучные гипотезы», — говорит директор Центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ, соратник Здановича Елена Куприянова.

В пятницу, 24 сентября, презентация книги «Аркаим: рождение легенды» пройдет в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» (ул. Труда, 183, ТРК «Гагарин Парк»). К участию приглашаются специалисты, сотрудники вузов и музеев г. Челябинска. Начало в 16:00.

На презентации выступят рецензенты монографии — доктор филологических наук, профессор ЧелГУ Марина Загидуллина и директор заповедника «Аркаим» Валерий Волик.

В субботу, 25 сентября, монографию представят на Южно-Уральской книжной ярмарке (пр. Ленина, 35, конгресс-холл Центра международной торговли) в рамках программы Дня издательства «Край Ра». Приглашаются все желающие. Начало мероприятия в 16:45.

Между тем челябинский мультфильм об Аркаиме вошел в число лучших работ премии «На благо мира». В номинации «Анимация» короткометражка заняла первую строчку рейтинга.



Напомним, Геннадий Зданович ушел из жизни в ноябре 2020 года, ученый не справился с тяжелыми последствиями коронавируса.