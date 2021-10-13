Возле ЧелГУ за 106 млн рублей построят спортивный комплекс

Объект сдадут в 2022 году

Челябинский государственный университет объявил аукцион на выполнение работ в рамках первого этапа строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Спортивный объект появится возле главного корпуса на улице Братьев Кашириных, 129. Начальная цена контракта составляет 105,7 млн рублей. Работы профинансирует сам вуз. Заявки принимают до 28 октября. Итоги аукциона подведут 2 ноября. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.





Согласно проекту, двухэтажное, основное здание будущего ФОКа будет иметь площадь чуть более 2 тыс. кв. м. В нем разместят универсальный спортивный зал и малый зал для занятий аэробикой, вестибюль, гардероб, раздевальные с душевыми и санузлами, инвентарные комнаты, медицинский кабинет, тренерскую, служебные и административные помещения. В цокольном этаже оборудуют технические помещения. Студенты будут посещать учебно-тренировочные и физкультурно-оздоровительные занятия.

Кроме самого здания, подрядчику нужно будет построить сети инженерно-технического обеспечения — электроснабжения, телефонизации, водоотведения, дождевую канализацию, наружный водопровод и теплотрассу. Также необходимо провести благоустройство и озеленение прилегающей территории. Рядом с комплексом высадят ивы, яблони, боярышник, рябину, пузыреплодник, можжевельник и кизильник. В задачу подрядчика входит и обустройство баскетбольной площадки. Работы предстоит завершить до 30 декабря 2022 года.





О строительстве ФОКа для ЧелГУ сообщалось еще в 2019 году, когда было получено одобрение проекта Минобрнауки РФ. Уже тогда стало известно, что возведение комплекса будет поэтапным. В рамках второй очереди построят стадион, 25-метровый бассейн и теплый переход из него в здание спортзала. На эти работы может потребоваться до 200 млн рублей. Не исключено, что эти средства предоставят ЧелГУ в рамках федеральной инновационной программы. Общая площадь ФОКа составит более 5 тыс. кв. м. Посещать его сможет до 660 человек.