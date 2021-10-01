В Челябинской области планируют воссоздать городище Аркаим

Срок реализации дорогостоящего проекта пока что не называется

Мастер-план комплексного развития музея-заповедника «Аркаим» предполагает полное воссоздание городища. Разработка документа ведется по поручению губернатора Алексея Текслера. Об этом в интервью информационному агентству «Первое областное» рассказал заместитель министра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко.

«Самим заповедником подготовлена концепция музеефикации территории. Мы инициировали выделение земель в Брединском районе для создания туристической площадки. Там будут гостиницы, рестораны. В перспективе предусмотрено полномасштабное воссоздание городища Аркаим. В скором времени пройдет обустройство устаревшего туристического лагеря. Надеемся, что получим на это финансирование. Разрабатывается проектно-сметная документация на газификацию территории. Аркаим — уникальное место. Там найдены самые ранние колесницы, это прародина одомашнивания лошади, что признается и зарубежными археологами. Но отсутствие инфраструктуры сдерживает рост турпотока», — рассказал Андрей Минченко.





На территории воссозданного Аркаима, кроме гостиниц и ресторанов, планируется сделать музей, ремесленный двор, арт-галерею и площадь искусств. Кроме того, есть идеи обустроить на месте археологических раскопок реконструкции фрагмента городища. По мере просчитывания потенциальных эффектов правительство региона будет предлагать бизнесу новые инвестиционные площадки. Кроме того, есть планы по организации общественного транспорта к заповеднику.

Укрепленное поселение раннегородского типа Аркаим относится к эпохе средней бронзы, его возраст — 4 тыс. лет. Оно являлось частью «Страны городов». На территории заповедника находятся остатки оборонительных сооружений, могильников и загонов, воссозданы жилища древних людей, установлены арт-объекты, открыты музеи. «Аркаим» известен не только в других регионах России, но и за границей. В Индии и Иране поселение в южноуральской степи считают прародиной культур. В Челябинской области «Аркаим», Троицк с его историческими зданиями и объекты Магнитогорска, включая создаваемый парк «Притяжение», образуют туристический кластер «Южное кольцо».

Андрей Минченко в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» отметил, что территории от «Аркаима» до заповедника «Шульган-Таш» можно объединить в кластер южных регионов Челябинской области и Республики Башкортостан. Первые шаги к межрегиональному взаимодействию уже делаются. Сотрудничество позволит развивать эти локации в комплексе.