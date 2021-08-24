Челябинский мультфильм об Аркаиме вошел в число лучших работ премии «На благо мира»

В номинации «Анимация» короткометражка заняла первую строчку рейтинга

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Мультфильм «Сказ об Аркаиме» претендует на премию за доброту в искусстве «На благо мира». На данный момент мультфильм набрал больше всего голосов в номинации «Анимация» и занимает первую строчку рейтинга среди 35 конкурсантов. В случае победы в конкурсе авторы мультфильма получат премию в 100 тысяч рублей, а если работа особенно понравится жюри — есть шанс завоевать Гран-при в размере 500 тысяч рублей.



Мультфильм «Сказ об Аркаиме» создали в челябинской студии мультипликации «ВидимоНевидимо» по заказу заповедника «Аркаим». Авторы показали один день из жизни простой семьи, живущей в уральской степи во времена бронзового века. Мультфильм постарались сделать максимально документальным: воссозданы ремесла, которыми занимались люди на Урале тысячелетия назад, подлинная одежда жителей, реконструирована древнейшая колесница в мире.

«Премьера мультфильма прошла весной, она была приурочена к международной акции „Ночь музеев — 2021“. Вообще, планируем сделать целую серию мультфильмов», — рассказал директор заповедника Валерий Волик.

Отметим, что в конкурсе премии «На благо мира» 12 номинаций, в числе которых художественное кино, телепередачи, театр, анимация и прочее. Сейчас проходит этап народного голосования на сайте nablagomira.ru. Подведение итогов конкурса пройдет в ноябре 2021 года.