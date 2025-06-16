Новая дорога под Челябинском снизит количество пробок на плотине

Объезд для жителей поселка Западного откроется в октябре 2025 года

Под Челябинском в самом разгаре строительство новой автодороги Красное Поле — Полетаево. Она соединит дороги Шершни — Северный и Челябинск — Харлуши, чтобы жители пригорода могли без пробок добраться до работы и обратно домой. На каком этапе строительство сейчас и когда автомобилисты смогут проехать по новому пути, узнал корреспондент ИА «Первое областное».

Строительство здесь началось в 2024 году. Новую дорогу укладывали с нуля. Чтобы получился четырехполосный широкий проезд, рабочие завезли сюда 360 тысяч «кубов» грунта. Основные работы проходили в 2024 году: формировался рельеф шестикилометровой дороги, отсыпалось ее «тело».

Сейчас рабочие уложили уже 4 километра нижнего слоя асфальта. За лето смонтируют барьерное ограждение, 364 опоры освещения по обеим сторонам дороги, знаки, светофор, водопропускные трубы, а также нарисуют разметку. С дороги будет три съезда: в поселок Вавиловец, Парковый Премиум и на улицу Академика Королева.

А еще здесь появятся остановки общественного транспорта — всего 10. Автобусы будут развозить жителей пригородных поселков.

«На сегодняшний день у нас заасфальтировано 4 километра, это нижние слои покрытия. Сейчас готовим последний участок под асфальт, уже уложили основание. Еще нам предстоит сделать 600‑метровую дорогу в сторону Белого Хутора: двухполосное движение уже есть, но мы расширим дорогу до четырех полос. По условиям контракта мы будем содержать весь объект в течение пяти лет, до 2030 года», — рассказал директор компании ООО «Дорстройгрупп» Дмитрий Краснов.

За качеством также внимательно следят на каждом этапе строительства: от выбора материалов до конечного продукта.

В первую очередь дорога нужна жителям новых микрорайонов, которые ежедневно отправляются на работу на северо-запад Челябинска через плотину. Поселки присоединили к Центральному району Челябинска недавно, но жители уже долгое время пользуются инфраструктурой города: общественным транспортом, школами, больницами.

«Мы надеемся, что часть ежедневного потока автомобилей пойдет по этой дороге. Ожидаем, что нагрузка на плотину снизится примерно на 30%», — отметил начальник отдела технического надзора дорожно-строительных работ Сергей Прохоров.

Дорогу откроют в конце октября этого года. Сами рабочие утверждают, что строительство идет в срок и объект будет сдан вовремя.