Поселки Западный и Пригородный теперь официально относятся к Центральному району Челябинска. Такое решение озвучили депутаты во вторник, 27 мая, на заседании гордумы.
«В целях обеспечения реализации исполнительно-распорядительных функций органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения на территории поселков Западного и Пригородного внесены изменения в Положение об администрации Центрального района города Челябинска. Она наделена соответствующими полномочиями», — говорится в сообщении.
Ранее разбирались, какие плюсы для жителей районов появятся после их присоединения к Челябинску.