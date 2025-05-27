Поселки Западный и Пригородный вошли в состав Центрального района Челябинска

Такое решение приняли депутаты гордумы

Поселки Западный и Пригородный теперь официально относятся к Центральному району Челябинска. Такое решение озвучили депутаты во вторник, 27 мая, на заседании гордумы.

«В целях обеспечения реализации исполнительно-распорядительных функций органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения на территории поселков Западного и Пригородного внесены изменения в Положение об администрации Центрального района города Челябинска. Она наделена соответствующими полномочиями», — говорится в сообщении.

Ранее разбирались, какие плюсы для жителей районов появятся после их присоединения к Челябинску.