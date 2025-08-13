На федеральных трассах Челябинской области на 18% снизилось число аварий

А количество пострадавших уменьшилось на 20%

В Челябинской области за первые семь месяцев 2025 года снизилось количество ДТП на федеральных дорогах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, количество аварий сократилось на 18,1%, число пострадавших уменьшилось на 20,7%, а количество погибших — на 17,9%. Об этом сообщают в Упрдор «Южный Урал».

Наиболее заметная положительная динамика отмечается на трассе М‑5 «Урал», ведущей к Екатеринбургу. Здесь число ДТП упало на 41,4%, число пострадавших сократилось вдвое, а показатель смертности — почти на 80%.

Повышение безопасности на трассах дорожники связывают с расширением автомобильного полотна до четырех полос, установкой разделительных барьеров, надземных переходов и освещения. Так, например, обновился участок трассы М‑5 «Урал» между Челябинском и Миассом.

В 2025 году работы по модернизации стартовали на 22‑километровом участке трассы А‑310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан и на 12‑километровом участке Р‑254 «Иртыш» в Красноармейском районе.