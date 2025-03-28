Новые челябинцы: что думают жители Западного и Пригородного о присоединении к городу

Рассказываем, как расширение границ повлияет на сельчан

Вопрос присоединения поселков Западного и Пригородного к Челябинску рассматривали в гордуме 25 марта. Депутаты приняли решение расширить границы областной столицы. Присоединение поселков влечет определенные перемены для жителей Западного и Пригородного. ИА «Первое областное» пообщалось с «новыми челябинцами».

Поселки Западный и Пригородный в последние годы стремительно застраиваются и растут. Соответственно там увеличивается и численность населения. Согласно статье № 1 закона Челябинской области, численность населения свыше 10 тысяч человек автоматически присваивает населенному пункту городской статус.





Сейчас в Западном проживает более 35 тысяч человек, а в Пригородном — более 6 тысяч. Ожидается, что в ближайшие пять лет население обоих поселков достигнет 80 тысяч. Такой бурный рост создал острую нехватку социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Общественный транспорт

«На данный момент маршруты не справляются, у нас их всего два: 136к и 158-й. Первый идет до вокзала, второй — в сторону „Космоса“. В утренний и вечерний час пик они просто не справляются из-за перегрузки. Не добавляют маршруты именно потому, что мы не город и нормативы потребления транспорта совсем другие», — рассказывает жительница поселка Западного, ЖК «Твоя Привилегия» Наталья Курочкина.

Помимо того что общественный транспорт не справляется с большим количеством пассажиров, платить за проезд им приходится почти в два раза больше, чем горожанам.

«Здесь большая часть жителей ездят именно на автобусах», — говорит Наталья Курочкина.





Доступ к городским маршрутам, снижение стоимости проезда и бесплатные пересадки как раз являются одним из основных преимуществ присоединения. Также во второй половине 2025 года в поселок Западный запустят новый маршрут.

Медицина и здравоохранение

По поводу больниц мнение у жителей Западного и Пригородного не такое однозначное: первые рады, что у них появится доступ к медобслуживанию по месту проживания, вторые не хотят открепляться от лечения в областной больнице.

«Некоторым нравится, что мы относимся не к Челябинску и можем пользоваться областной больницей. Но чтобы попасть туда, нужно пройти семь кругов ада, по-другому не сказать. Недавно у меня заболело колено, я прошла за свой счет МРТ, в показаниях написали проконсультироваться с травматологом. Я с этими результатами обратилась в „Полимедику“, там мне сказали, что сначала нужно идти к терапевту, ожидание на него неделю-две. После него нужно записаться к хирургу, ждать столько же. И только после этого хирург напишет направление к травматологу», — делится Наталья Курочкина.

С такой же проблемой сталкиваются и жители поселка Пригородного.

«Я радуюсь, что у нас появится поликлиника по месту жительства. Не придется ездить в другой город, чтобы лечиться по прописке, и стоять в километровых очередях в областную больницу», — говорит жительница поселка Пригородного, ЖК «Парковый Premium» Анна Биткина.

В данный момент в Западном организация первичной медицинской помощи налажена. На территории работают две поликлиники «Полимедика», в планах — возведение еще одного филиала. В нее планируется добавить узконаправленных специалистов, по словам начальника управления организации медицинской помощи взрослому населению Александра Шамина.

«Через Долгодеревенское осуществлялась госпитализация в терапевтические отделения, остальные пациенты направлялись в Челябинск. Когда поселок войдет в черту города, все жители, которым нужна терапевтическая помощь, уже поедут в стационары города Челябинска, так же как и со скорой», — сообщил журналистам медиахолдинга «Первый областной» Александр Шамин.





Единственный пункт скорой помощи в поселке находится в микрорайоне Белый Хутор, он является структурным подразделением районной больницы в Долгодеревенском.

«После присоединения поселков пост перейдет под крыло челябинской медицинской помощи. Пост скорой также продолжит базироваться в Белом Хуторе, только под контролем Челябинского городского округа», — сказал Александр Шамин.

Также скорая помощь для жителей Западного и Пригородного будет приезжать из Калининского и Курчатовского районов. Это позволит сократить время приезда скорой, а также будет логистически удобнее.

Школы и детсады

«Дочке восемь, мы ее возим в частную городскую школу. Потому что у нас в Привилегии единственная школа — лицей, который построил наш застройщик. Классы в нем перегружены, по 35—38 человек учится в каждом. Если бы здесь были построены дополнительные школы — а по нормативам города они должны быть, — было бы намного легче», — говорит жительница ЖК «Твоя Привилегия».

Из-за того, что поселок не носит статус города, возникает проблема с устройством в городские школы. Люди специально прописываются в Челябинске, чтобы получить там хоть какое-то место в образовательных организациях, при этом проживая в пригороде.





Не хватает в Западном и Пригородном и детских садов. Жители рассказывают, что в очереди приходится стоять до трех лет. И то не факт, что место появится.

«Садики тут тоже переполнены, мамочки не знают, куда деваться», — жалуется Наталья Курочкина.

После включения поселков в городскую черту там появятся новые школы и детские сады, а также другая социальная и инженерная инфраструктура, например творческие кружки для детей.





ЖКХ

Несмотря на переход на городские тарифы, для большинства жителей плата за теплоснабжение, газ и вывоз мусора не изменится. В случае с электроэнергией для многоквартирных домов сохранится льготный тариф.

«Мы проанализировали предлагаемые изменения с точки зрения тарифов и увидели, что для большинства граждан никаких изменений не произойдет. Это в первую очередь касается теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, вывоза ТКО. Что касается тарифов на электроэнергию, то для большинства граждан тоже изменений не произойдет. Для тех, кто проживает в частных жилых домах, потребуется подтверждение, что дома оборудованы электрическими плитами или электроотопительными установками, в адрес гарантирующего поставщика», — сообщил медиахолдингу «Первый областной» министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Антон Дрыга.





К подтверждающим документам может относиться технический паспорт или бумага о технологическом присоединении. Если технический паспорт отсутствует, за его восстановлением можно обратиться в ППК «Роскадастр» или в ЦТИ по Челябинской области.

Отметим, что для тех, кто уже оформил «сельскую ипотеку», условия останутся прежними. Изменение статуса поселка после заключения договора не повлияет на ставку по кредиту. А рыночная стоимость жилья и земли вырастет.

Впервые тема включения Западного в состав Челябинска прозвучала на прямой линии губернатора Челябинской области в декабре 2024 года.