Челябинские депутаты согласились включить Западный и Пригородный в черту города

Решение приняли на заседании гордумы



Вопрос присоединения поселков Западного и Пригородного к городу Челябинску рассматривали 25 марта в Челябинской городской думе. Депутаты приняли решение выразить согласие по этому поводу.

Что это значит для жителей? Поселки Западный и Пригородный, стремительно растущие в последние годы, вскоре станут частью Челябинска. Это решение, обусловленное как законодательными нормами (численность населения свыше 10 тысяч человек автоматически присваивает населенному пункту городской статус), так и географическим положением поселков, влечет за собой некоторые перемены.





Напомним, впервые тема включения Западного в состав Челябинска прозвучала на прямой линии губернатора Челябинской области в декабре 2024 года. Все это время вопрос изучали и прорабатывали. В марте 2025 года депутаты Собрания Сосновского района вышли с инициативой изменить границы муниципалитета. Челябинские депутаты поддержали инициативу.

Сейчас в Западном проживает более 35 тысяч человек, а в Пригородном — более 6 тысяч. Ожидается, что в ближайшие пять лет население обоих поселков достигнет 80 тысяч. Такой бурный рост создал острую нехватку социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Так, нормативы обеспеченности школами и детскими садами в Челябинске значительно выше, чем в Сосновском районе. Это означает строительство новых образовательных учреждений, расширение выбора кружков и секций, а также улучшение доступности коррекционного образования.

Скорая помощь будет прибывать быстрее, а специализированная медицинская помощь станет доступнее благодаря интеграции в городскую систему здравоохранения.

Межмуниципальные маршруты превратятся в городские, что снизит стоимость проезда и обеспечит возможность бесплатных пересадок.

Несмотря на переход на городские тарифы, для большинства жителей плата за теплоснабжение, газ и вывоз мусора не изменится. В случае с электроэнергией для многоквартирных домов сохранится льготный тариф.

«В отношении многоквартирных жилых домов тариф с понижающим коэффициентом 0,7 будет сохранен ООО „Уралэнергосбыт“ на основании технических паспортов, полученных от управляющих компаний, то есть без участия граждан. В отношении индивидуальных жилых домов требуется получение от граждан технических паспортов с указанием в них наличия установленных электроплиты и (или) электроотопления», — отмечают эксперты.

Получение городских услуг и участие в социальных программах станет проще благодаря изменению регистрации. Также вырастет рыночная стоимость жилья и земли.

Что касается «сельской ипотеки», для тех, кто уже оформил кредит, условия останутся прежними. Изменение статуса поселка после заключения договора не влияет на ставку по кредиту.

В целом присоединение к Челябинску открывает новые перспективы для развития Западного и Пригородного, предоставляя жителям доступ к более развитой инфраструктуре и городским удобствам. Это решение станет новым импульсом для социально-экономического роста этих территорий.