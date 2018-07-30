/ Челябинцы обнаружили в луже девять номерных знаков от автомобилей после шторма

Разыскиваются их владельцы.

Челябинцы оценивают ущерб после сильного дождя в выходные. Жительница микрорайона «Парковый», например, потеряла радиаторную решетку от своего автомобиля. Однако вместо нее девушка «нарвалась» на целую коллекцию номерных знаков, отвалившихся от машин. Теперь она с помощью социальных сетей ищет владельцев.

На самом деле, я не все нашла. Я ходила по перекрестку и искала свою деталь от бампера. Ее благополучно смыло. Я нашла три номера. Какой-то мужчина вышел из соседней машины с кучей номеров, сказал, что он из другого района и ему некогда этим заниматься. Поэтому отдал все мне. Там глубокая лужа, частенько образуется после дождя. Видимо, не правильно сделаны ливневки. — рассказала радио «Business FM Челябинск» жительница «Паркового».

Напомним, микрорайон «Парковый» стал не единственным районом, жители которого ощутили последствия осадков. Южный Урал накрыло водной стихией. Сайт «Первый областной» собрал подборку последствий шторма. Смотрите наш обзор здесь.