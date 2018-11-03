/ Знак «Шипы» может пропасть с автомобилей

«Опознавательный знак потерял свою актуальность».

С предложением об отмене установки знака «Ш» на стекле автомобиля выступило МВД России. Дело в том, что тот якобы «потерял свою актуальность», сообщает ТАСС со ссылкой на письмо заместителя министра внутренних дел Михаила Ваничкина.

Опознавательный знак «Шипы» потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами. — пишет Ваничкин.

Помимо того, наличие данного знака на заднем стекле «зачастую ограничивает обзор с места водителя, что не отвечает интересам обеспечения безопасности дорожного движения», констатировал замглавы ведомства.

Проект постановления об отмене знака «Шипы» МВД направило в правительство, однако когда вопрос будет рассмотрен — неизвестно.

Сейчас за отсутствие знака водителю, согласно статье 12.5 КоАП, грозит штраф в размере 500 рублей.