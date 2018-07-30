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Второй день кастинга проекта «Лица» стартует в Челябинске
Жюри пообщаются с сотней участников.
/ Разгул стихии в южноуральских городах. Фото и видео

Разгул стихии в южноуральских городах. Фото и видео

Штормовое предупреждение продлили до вечера понедельника.
сегодня в 11:55
  |  Общество
Южноуральские города оказались снова не готовы противостоять стихии. Грозовой фронт, пришедший в Челябинскую область, стал причиной потопов и разрушений в Миассе и Челябинске. Первым грозу и ливень встретил город горнозаводской зоны. Его жители назвали явление природы ураганом. Действительно, последствия — как после бури. В городе повалены деревья.

В городской поликлинике сорвало крышу. Кровля упала возле входа, перекрыв доступ в здание.

Кроме того, миассцы стали свидетелями кратковременного пожара на электроподстанции. Но отключения электричества не было.

Как сообщал ранее сайт «Первый областной», Миасс «поплыл». На затопленных дорогах глохли машины, людям приходилось идти по лужам, вода в которых доходила до щиколотки.

Затем стихия пришла в Челябинск. Сначала в городе стал накрапывать дождь, потом засверкали молнии, загремело, и дождь пошел стеной. Ливневки снова не сумели принять такой объем осадков. Машины тонули. Например, подобная ситуация возникла рядом с водно-развлекательным клубом «Атлантида».

В Тракторозаводском районе затопило даже парковки.

Дождь заливал и дорогу Москва-Челябинск. Из-за интенсивности осадков ехать по трассе было сложно: видимость снизилась, не помогали даже «дворники».

Отметим, что региональное управление МЧС предупреждает о шторме. 30 июля сохраняются грозы, град и очень сильные дожди. Скорость ветра — 15−20 метров в секунду.

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