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/ Южноуральцев предупреждают о штормовом ветре и дождях

Южноуральцев предупреждают о штормовом ветре и дождях

Погода к концу рабочей недели испортится.
сегодня в 17:08
  |  Общество

Усиление ветра ждет южноуральцев в предстоящие дни. Сотрудники МЧС предупреждают о том, что в пятницу возможен штормовой ветер на территории области. Жителям региона не рекомендуют без надобности выходить на улицу. Деревья, опоры электропередач и рекламные конструкции в таких условиях становятся опасны.

По данным челябинского гидрометцентра, 14 сентября на территории Челябинской области местами ожидаются небольшие дожди, в горах до умеренных. Ветер юго-западный, западный 7−12 метров в секунду, отдельные порывы 15−20 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в МЧС России по Челябинской области.

Конец рабочей недели на Южном Урале будет прохладным. По прогнозам синоптиков, сильный ветер будет сопровождаться осадками.

В пятницу на территории Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, в горах до умеренного. Температура воздуха ночью составит плюс 9−14 градусов, а днем — плюс 17−22 градусов. — рассказали в гидрометцентре.

Отметим, что в Челябинске погода будет похожей. Горожан ждут дожди и ветер. В южноуральской столице также прогнозируется усиление ветра до 16 метров в секунду.

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