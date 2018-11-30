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/ В России можно будет покупать автомобильные номера в Сети

В России можно будет покупать автомобильные номера в Сети

«Красивые» госномера можно будет приобрести легально.
сегодня в 20:02
  |  Общество

Министерство экономического развития предложило продавать «красивые» автомобильные номера в интернете. Легализовать этот проект уже хотели, но поддержать идею законопроектом получилось только сейчас, сообщает газета «Известия».

На данный момент существует несколько схем покупки номерных знаков, например — покупка автомобиля с желаемым номером и обратная продажа автомобиля хозяину без госномера. Рынок «красивых» номеров в Сети сейчас полон, цены зависят от символов номера. Самый дорогой номер стоит около 3 миллионов рублей.

Я не согласен с утверждением, что нынешняя реализация красивых автономеров находится в «серой» зоне. Она всегда происходит при легальной продаже автомобиля. — отметил Петр Шкуматов, координатор сообщества «Синие ведерки».

Впрочем, пока неизвестно, все ли номера будут выставляться на аукционы, а также кто будет контролировать процесс продажи и следить за возможными нарушениями.

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