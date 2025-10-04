Никита Михалков: «Я бы мог снять часть „Сибирского цирюльника“ на Южном Урале»

Режиссер отметил, что в Челябинской области замечательная природа

Челябинская область могла бы быть декорациями для фильма «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова. Об этом на пресс-конференции заявил сам режиссер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

О Челябинской области Никита Сергеевич заговорил после вопроса корреспондента ОТВ: «Хотелось ли снять фильм на Южном Урале?»

«Природа у вас действительно замечательная. И если бы я узнал об этом раньше, то часть „Сибирского цирюльника“ снял бы здесь»,— ответил Никита Михалков.

Также режиссер поделился своими впечатлениями о челябинской публике. По его словам, первые 20 минут все сидели в ожидании, не зная, о чем будет говорить мастер. Но оставшаяся часть трехчасового разговора прошла в приятной расслабленной атмосфере: слушатели смеялись, аплодировали и задавали вопросы.

«Дело в том, что я не учить приехал, а поделиться мыслями, воспоминаниями»,— добавил мастер.

Никита Михалков отметил, что получает хорошую обратную связь от людей на таких встречах. Повторятся ли они? Пока точно неизвестно, но губернатор Алексей Текслер отдельно отметил, что область будет делать все возможное для их проведения.

«Мне кажется, сегодняшняя встреча всем запомнится, и для нас это очень важно. Действительно, я сказал, что это может стать традицией. Мы будем делать все, чтобы так и было, чтобы каждый год Никита Сергеевич приезжал к нам. Мне кажется, это замечательная традиция»,— поделился Алексей Текслер.