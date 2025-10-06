Кевин Костнер плакал: как Никита Михалков показывал звезде «Сибирского цирюльника»

Режиссер рассказал, как пел матерные частушки с Гурченко и почему не помнит церемонию «Оскар»

В Челябинск на творческую встречу приезжал легендарный режиссер и актер Никита Михалков. Он поговорил с южноуральцами о кинематографе, своей семье, вере и телепрограмме «БесогонТВ». Корреспондент ИА «Первое областное» делится с теми, кто пропустил «Разговор о смыслах», самыми яркими высказываниями мастера.

Никита Сергеевич сразу дал понять, что разговор будет о кино. Он спросил у зала, о чем публика хочет узнать, но будто готовился, что услышит: «О работе над фильмами». И большую часть выступления посвятил именно этому. Так, он упомянул работу над фильмом «Сибириада». Режиссер поделился комичным моментом: на съемках Людмила Гурченко заработала перелом и не смогла сыграть в постельной сцене в лесу. Вот только 18-летнюю девочку-дублершу не успели предупредить, что ей нужно будет делать. Никиту Михалкова буквально заставили накрыть его и девушку плащ-палаткой и начать отыгрывать. Актер боялся, что получит пощечину сразу после «Стоп, снято!». Вот только дублерша мило улыбнулась и спросила: «А как фильм называться будет?»

Еще один комичный момент произошел на съемках «Вокзал для двоих». Никита Михалков и Людмила Гурченко снимались в эпизоде в купе. Людмила была грустная, поэтому актер решил ее немного развеселить матерными частушками. Они их пели, смеялись. А потом оказалось, что микрофоны были включены, а на Рижский вокзал аккурат в это время пришла электричка, из которой выходили родители с маленькими детьми… Словарный запас детей пополнился за пару минут.

Не мог Никита Сергеевич не упомянуть «Сибирского цирюльника». Оказывается, перед началом работы над картиной режиссер отправил молодых актеров на три месяца учиться офицерской науке в Кострому. Режиссеру хотелось, чтобы в фильме все было идеально, как будто он действительно снимает юнкеров Императорского военного училища. А еще Никита Сергеевич мечтал сыграть Александра III, ему хотелось прикоснуться к фигуре уважаемого и любимого императора. На съемках мастеру даже позволили отпить из рюмки, которая принадлежала самодержцу.

«Этот фильм был глотком определенного воздуха, уважения к солдату, к офицеру, к русскому государству, к государю, к мощи отечества. Вот такие пафосные слова у меня о „Сибирском цирюльнике“. В Париже я монтировал картину и показал ее замечательному американскому актеру Кевину Костнеру, еще не готовую, чтобы понять, что будет понятно американскому зрителю, что не будет понятно. Он смотрел картину, плакал, смеялся, поздравил меня, а через два дня прислал мне две мелким почерком исписанные страницы со своими замечаниями», — поделился Никита Михалков.

Вспомнил он и триумф «Утомленных солнцем». На проекторе он показал видеозапись с вручения «Оскара», и в зале ЮУрГУ аплодисменты звучали в унисон с овациями на кадрах. На церемонию он тогда вышел с дочерью, сказал, что она его актриса и добавил: «Это был первый раз в жизни, когда у меня не было проблем с артисткой». А еще с челябинцами режиссер поделился небольшим секретом, что подробности церемонии почти полностью стерлись из его памяти. Почему?

«Я честно скажу, что плохо помню этот момент, потому что был пьяный», — пошутил Никита Михалков.

А вот «Утомленные солнцем — 2», по его мнению, не понравились публике, потому что на картину началась атака еще до выпуска: фильм обвинили во лжи, сталинизме.

«Во всей прессе были лозунги „Полный провал „Утомленные солнцем — 2“ в Каннах!“ И зрителей сразу подготовили к определенному отношению. Это была настоящая травля», — поделился режиссер.

Вот только для Никиты Сергеевича намного важнее всех наград и отзывов критиков был отклик людей, народа. Так, в программе «БесогонТВ» он рассказывал, как боец спецоперации записал ему такое обращение: перед атакой военный вспомнил фильм «Цитадель», точнее сцену с черенками, и это укрепило его боевой дух и заставило подняться.

Также он рассказал о семье. С теплотой вспоминал мать и отца, взросление. И иронично говорил, что на них с братом природа должна была «отдохнуть»:

«Отец был очень известный поэт, мама — переводчик и поэт, дед — художник, прадед — великий художник Суриков. Все говорило о том, что на нас должна природа отдыхать…»

Затрагивали и темы идеологии, пути России, общечеловеческих ценностей. Первый вопрос из зала был: «Что бы вы могли спросить у любой семьи?» Никита Сергеевич с минуту думал, а затем произнес: «Вы верите в Бога?» А еще режиссер отметил, что сейчас главная задача русских — сохранить историческую правду, отстоять ее, биться за нее до конца.

«Сколько открытий, откровений и разочарований произошло только за двадцатый век. Сколько надежд было в начале века, сколько энтузиазма было и сколько самопожертвования. И как легко стало жить без религии, как быстро исчезла ответственность. Разрушились народы, страны. Разрушилось представление о человеке как о Божьем существе. Разрушилось отношение к мужчине, к женщине, к семье…» — рассуждал Никита Сергеевич.

В конце встречи режиссер дал советы молодому поколению. По его мнению, очень важно обладать самоиронией. А еще нужно брать от жизни чуть меньше, чем-то, на что ты, как тебе кажется, имеешь право. Так ты избежишь очень большого количества проблем. А есть ли разрыв между взрослым и молодым поколением, по мнению мастера?

«Если у молодого и старшего поколения есть общие вещи, над которыми нельзя смеяться, все будет нормально», — ответил режиссер.

А еще Никиту Михалкова спрашивали, какие фильмы он бы посоветовал смотреть студентам.

«Мои фильмы», — со смехом сказал он.