Неровности убрали вместе с ливневками? После ремонта дороги Комсомольский проспект «поплыл»

После дождя на одном из перекрестков образовалась огромная лужа, которую не могут перейти пешеходы

На перекрестке Комсомольского проспекта и 40-летия Победы в Челябинске после ремонта дороги возникли проблемы с ливневой канализацией. После дождей 3 июня на участке образовалась глубокая лужа, из-за которой пешеходы не могут перейти дорогу.

«На майских праздниках на перекрестке Комсомольского проспекта и 40-летия Победы — остановка „11-й микрорайон“— ремонтировали перекресток. Он был один из самых проблемных, там природные неровности были. Сейчас их более-менее убрали, но вместе с ливневками. И сегодня из-за дождя там дорогу просто не перейти», — рассказала ИА «Первое областное» жительница северо-запада Челябинска Наталья.

Это не единственная жалоба жителей, связанная с начавшейся масштабной реконструкцией Комсомольского проспекта. Ранее челябинцев возмутила установка островков безопасности вдоль разделительной полосы. Они опасаются, что из-за них полос для движения станет меньше, что приведет к пробкам.

«Челябинск — это единственный город-миллионник, который строит без проекта. Проекта на реконструкцию улицы никто не видел. Идея реконструкции Комсомольского проспекта прекрасна. Здесь можно было бы сделать по всей длине улицы зеленый разделитель и „выделенку“. Но зачем делать островки в семь метров, непонятно. В развитых российских городах перед началом таких масштабных работ сперва знакомят общественность с проектом: показывают, что изменится и зачем это нужно», — отреагировал на реконструкцию проспекта челябинский урбанист Лев Владов.

Журналист ИА «Первое областное» обратилась в комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска с просьбой предоставить проект реконструкции проспекта и объяснить необходимость установки таких широких островков безопасности. Ответить на запрос в ведомстве пообещали в ближайшее время. Вместе с тем завтра комитет соберет на брифинг городские СМИ, где ответит на вопросы, связанные с работами дорожников на Комсомольском проспекте.

Ранее замглавы Челябинска по дорожному хозяйству в интервью ИА «Первое областное» Максим Куляшов рассказал, что в 2021 году на Комсомольском проспекте появятся велодорожки, а большинство парковок в виде карманов, которые есть сейчас, будут переустроены: на них появятся отдельные точки входа и выхода, чтобы при выезде не мешать движению.

Для пешеходов на Комсомольском проспекте появится новая прогулочная зона. Благоустроенный бульвар сделают вдоль Комсомольского проспекта — от сквера Красного Урала до улицы Молодогвардейцев.

Кроме того, уже в сентябре 2021 года на Комсомольском проспекте в Челябинске появится выделенная полоса для общественного транспорта. Работы выполняются в рамках реализации Комплексной схемы организации дорожного движения Челябинской агломерации и Челябинска.