На Комсомольском проспекте в Челябинске появятся «выделенки» для автобусов

Эксперты на бизнес-форуме «Будущее города — 2021» обсудили проблемы транспортной реформы и градостроительной политики мегаполиса

12 мая в Челябинске проходит бизнес-форум «Будущее города — 2021». Одной из главных его тем стало обсуждение транспортной реформы Челябинской агломерации. Для успешного развития транспортной инфраструктуры нужно дополнительно регулировать еще и градостроительную политику, сочли урбанисты и чиновники.



Научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Николай Залесский на посвященной транспортной реформе встрече в рамках форума заявил, что у улично-дорожной сети Челябинска гигантский потенциал: улицы достаточно широкие, чтобы иметь пространство для маневра транспортом. Залесский активно выступает за формирование в городе «транспортных коридоров» для скоростного прохождения именно общественного транспорта. Под создание таких коридоров с обособлением полосы для общественного транспорта подходят, например, улица Братьев Кашириных или Комсомольский проспект. Особенно это актуально, так как в последние годы город развивался вширь, прирастая новыми микрорайонами без качественной дорожной инфраструктуры. «Белые Хутора» и «Вишневые горки» необходимо как можно скорее делать комфортными для поездок на общественном транспорте, считает эксперт.

С Николаем Залесским согласился заместитель министра транспорта Челябинска Александр Егоров.

«Градостроительная политика сильно влияет на транспортную ситуацию. Необходимо делать компактный город с общественным транспортом большой вместимости. Весь прошлый год мы как раз занимались минимизацией высотности и плотности застройки на окраине Челябинска. Мы притормозили расползание Челябинска вширь. А за границами города необходимо полностью ограничивать до трех этажей. За это должны отвечать муниципалитеты», — объяснил позицию властей Александр Егоров.

Замминистра также анонсировал, что первые выделенные полосы появятся уже в этом году на Комсомольском проспекте — по 7,6 километра в обе стороны.

Вице-мэр Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов тоже отметил, что, работая исключительно с общественным транспортом, успеха добиться нельзя: на транспортную загрузку влияет градостроительная политика в целом. Так, введение в эксплуатацию крупнейшей в регионе школы на северо-западе Челябинска сразу сказалось на трафике: напряженность трафика снизилась, так как жителям Паркового больше не приходится минимум дважды в день возить детей в школу и из школы.