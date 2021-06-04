Аудиторы нашли нарушения в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области на 5 млн рублей

Руководство незаконно премировало сотрудников

Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) подвела итоги аудита в ОБУ «Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области». Специалисты выявили финансовые нарушения на 5,5 млн рублей, сообщает пресс-служба контрольного ведомства.

Большая часть нарушений в спортивном учреждении связана с выплатами стимулирующего характера, которые начислялись на усмотрение руководства. Сумма выданных таким образом средств превысила 4 млн рублей. Также в учреждении премировали сотрудников без применения единого подхода к начислению денег (728 тыс. рублей). Кроме того, бухгалтерия оплатила договоры подряда с физическими лицами на 642 тыс. рублей.

КСП по региону также установила факт неэффективного использования имущества центра олимпийской подготовки по дзюдо. Татами стоимостью 355,8 тыс. рублей передали в безвозмездное временное пользование частного спортивного клуба дзюдо «Ичибан». Были и технические нарушения: у учреждения не был утвержден прейскурант цен на услуги, во Всероссийском реестре объектов спорта отсутствовала информация о челябинском региональном центре подготовки по дзюдо.

Директору центра олимпийской подготовки Олегу Мухаметзянову направили представление об устранении нарушений. Также представление с требованием наказать виновных получил министр спорта Челябинской области Максим Соколов.