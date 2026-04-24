Мэрия Челябинска объяснила, почему не сносят заброшки в Китай‑городке

Двухэтажные развалившиеся бараки пугают жителей соседних домов

Жители Металлургического района Челябинска третий год бьют тревогу из-за аварийных домов на улицах Дегтярева и Павелецкой. Развалившиеся здания превратились в опасную достопримечательность: днем туда бегут любопытные дети, ночью — маргиналы. Пожары здесь уже стали обычным делом, а пожарные машины — привычной картиной во дворе.

У одного из зданий квартала фактически отсутствует стена, внутренние помещения открыты всем ветрам и случайным прохожим. Никакого ограждения нет, зайти может любой желающий. При этом вокруг руин продолжается обычная жизнь: люди выгуливают собак, проходят мимо по делам.

Ирина Киселева, жительница соседнего дома, рассказала изданию «КП-Челябинск», что каждый день по дороге на работу и обратно вынуждена смотреть на «это безобразие». Пожары там были постоянно, и люди уже сами пытаются как-то бороться с ситуацией.

«Мы живем на окраине, но это не значит, что должны мириться с такими условиями», — подчеркнула женщина. Она добавила, что обращалась даже на горячую линию с президентом, но пока безрезультатно.

Особую тревогу у жителей вызывает то, что рядом с заброшками находятся интернат для детей-сирот и медицинский центр для детей с инвалидностью.

Администрация Челябинска пояснила, что дома по адресам Дегтярева, 24 и Павелецкая, 10 и 10а действительно признали аварийными. Но расселение еще не завершили: часть процедур проходит в судебном порядке. Вокруг дома № 24 на Дегтярева уже установили ограждение, а для зданий на Павелецкой организовали охрану с патрулированием не менее трех раз в сутки.

Отдельно рассказали о доме № 22 на Дегтярева. Его также признали аварийным, но расселение запланировали только до конца 2030 года. Все квартиры там находятся в частной собственности, и муниципалитет не может ограничить доступ в здание без согласия жильцов. Основная проблема: местонахождение собственников некоторых квартир неизвестно. Снести дома можно только после полного расселения и перехода прав собственности к городу. Люди в соседних зданиях вынуждены жить рядом с руинами и ждать.