«Не ходите в лес в камуфляже»: челябинец о работе спасателя

Рассказываем, почему нужно надевать яркие вещи в лес и как чаще всего теряются люди

Зимой проваливаются под лед во время рыбалки, летом теряются, уходя в лес за грибами… Жители Челябинской области пропадают или попадают в опасные ситуации круглый год, не сосчитать, сколько трагических случаев происходит за один только сезон. И каждый день на помощь попавшим в ДТП или катастрофу, заблудившимся или тонущим приходят спасатели. Мы поговорили с работником региональной поисково-спасательной службы Эльнаром Зиганшиным и узнали, где чаще всего теряются люди, насколько это эмоционально сложная профессия и какие случаи запоминаются больше всего.

О профессии спасателя Эльнар задумывался еще в школе, видел свое будущее сразу. Поэтому после окончания учебы пошел в УралГУФК на «безопасность жизнедеятельности», а после армии — сразу в поисково-спасательную службу. И помогает людям вот уже 11 лет.

За это время были разные случаи: люди терялись, а потом находились сами, кто-то застревал в машинах после аварий, рыбаки проваливались под лед весной, когда выходить на озеро уже опасно. Как-то 31 декабря, в канун Нового года, Эльнару пришлось искать двух мужчин в Каштакском бору: друзья решили добраться пешком от дачи до города, по дороге заблудились, а потом и вовсе разделились. Спасатели искали двух горе-гуляк в лесу, по колено в снегу. К счастью, их удалось спасти. Что побудило гулять по бору в Новый год, мужчины не объяснили.

А как-то несколько дней отряд искал пожилую пару, которая неожиданно решила пожить в охотничьем домике в лесу — отдохнуть:

«В Златоусте бабушка с дедушкой ушли за грибами, их искали чуть ли не две недели. А они все это время просто сидели в лесном домике. Слышали спасателей, видели, что кто-то проходит мимо, но не обращали внимания. Вот так они решили отдохнуть и пособирать ягоды и грибы — а их родственники все это время переживали».

С весны до конца осени вызовов больше — это и понятно: по весне рыбаки пытаются выйти на тонкий лед (гибнут на тонком льду и пенсионеры, и подростки), летом люди купаются на карьерах и необорудованных пляжах, ближе к осени отправляются по грибы да ягоды. А зимой в основном приходится вызволять людей из машин после аварий на скользкой дороге. Но пропавший в снегах — это страшнее, потому что время на спасение сокращается до 3—4 часов, потом человек замерзает. Пропадает в области много пенсионеров — они уходят из дома без телефонов и теряются. В самом Челябинске люди умудряются потеряться даже в парке Гагарина. Ну и, случается, в Каштакском бору…

Первого спасенного Эльнар не помнит — сколько их было за прошедшие годы. Но помнит первый выезд — человека тогда не успели спасти. И каждая последующая трагическая развязка врезается в память так же сильно:

«Больше запоминаются погибшие, те, кого не спас, кто умер у тебя на руках. Или когда пытаешься вызволить человека из искореженного автомобиля, и он умирает на глазах. Нелегко, когда детей находим, а уже поздно…»

Эльнар Зиганшин делится, что челябинцы чаще всего пропадают из-за своих же необдуманных действий. Некоторые дозваниваются до службы спасения, описывают местность вокруг, ориентиры, а потом начинают уходить дальше в лес, объясняя это словами: «Ну что я уже час там торчу, я думал, вам навстречу выйду». А кто-то уходит из дома специально, бездумно бродит в глуши и даже пытается спрятаться от поисковиков, отсидеться и пойти в другом направлении — лишь бы не нашли. Но такое бывает нечасто, обычно с людьми, у кого есть проблемы с психическим здоровьем.

Еще хуже — это когда в лесу теряются люди в камуфляжном костюме. От кого они пытаются скрыться, собирая грибы, непонятно. Может, от подосиновиков или опят — ну чтобы грибы не разбежались. А если без шуток, то в лесу людей в камуфляже увидеть очень сложно, и это серьезно затрудняет работу спасательных служб.

В мобильном отряде Челябинска работает больше 20 спасателей. И каждый умеет водить сложную технику, в том числе плавающие квадроциклы, лодки и вездеходы, опускаться на дно озера с аквалангом, разрезать автомобили огромными гидравлическими инструментами. В последнее время много приходится работать с новейшей аппаратурой, с ее помощью процесс поиска людей стал проще: вместо водолазов на дно можно пустить дроны, вместо вертолета над лесом может покружить коптер. Но эта техника улучшила в последнее время ситуацию по пропавшим, так же как и технологии у горожан: люди могут скидывать свою геопозицию спасателям, идти по картам в телефонах. Буквально недавно для качественной работы отряд принял новые автомобили, снегоходы и БПЛА.

Чтобы уметь работать с техникой, спасатели ежедневно учатся, проходят дополнительные курсы. А еще отрабатывают разные сценарии на тренажерах, скалодроме и в узких шахтах вентиляционных труб — по ним тоже иногда приходится добираться до людей.

Каждая смена может стать поездкой в любую точку области на техногенную катастрофу, страшное ДТП или поиски людей. Вызвать могут даже в выходной, если случай серьезный, а иногда происходит по три-четыре трагедии за день. Работа тяжелая физически (попробуйте надеть на себя костюм водолаза — один шлем весит добрых 10 килограммов) и эмоционально. Но Эльнар признается: быть спасателем — это интересно.

«Сегодня мы едем в горы, участвуем в тушении лесных пожаров, завтра — в лес искать пропавших. И так я уже всю область посмотрел. А еще тренировался на вертолете, спускался водолазом. И все время нужно учиться, совершенствовать себя. Этим мне очень нравится моя работа», — делится мужчина.

А еще Эльнар признается, что героем себя не считает — просто выполняет то, что должен:

«Это обычная работа, как у всех. Вы, например, пришли записывать интервью, а я — поехал человека спасать, тут ничего такого».

Эльнар дал несколько советов, что делать, чтобы не потеряться, и как вести себя, если ты уже забрел в глушь. Во-первых, во все походы нужно брать с собой телефон, по которому можно позвонить в специальные службы, скинуть свои координаты или отметить в онлайн-картах точку начала прогулки, чтобы суметь вернуться к ней. Одеваться лучше в яркую и приметную одежду. И обязательно обращать внимание на ориентиры: где оставил машину, какие деревья рядом. Если вы уже потерялись, то лучше связаться со спасателями и оставаться на одном месте. А зимой побольше двигаться — прыгать, ходить на месте, лишь бы не замерзнуть. Рыбакам Эльнар советует не забывать надевать спасательные жилеты — они не просто так болтаются на дне лодок, они нужны, чтобы сохранить жизнь.





P. S. Поздравляем Эльнара и всех причастных с Днем поисково-спасательной службы.