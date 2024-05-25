В челябинском поисковом отряде рассказали, что делать, если пропал ребенок

И как поступить, если вы увидели потерявшегося несовершеннолетнего

25 мая во всем мире отмечается Международный день пропавших детей. В этот день в 1979 году в США шестилетний Эвиан Пейтс не вернулся из школы, мальчика так и не нашли. В 1983 году в Америке учредили памятную дату, чтобы привлечь внимание людей к проблеме ухода детей из дома, тяжелых поисков малышей, пропавших без вести. Россия присоединилась к традиции в 2012 году. Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» по Челябинской области в шестой раз проводит всероссийскую акцию, приуроченную к Международному дню пропавших детей, и рассказывает, что делать, если ребенок вдруг не вернулся домой.

Правила «трех суток» не существует

Звоните в полицию сразу же, как только поняли, что ребенок пропал. Например, он не пришел из школы в назначенный час, а звонки его друзьям и одноклассникам не дали результата.

«Не нужно стесняться звонить в полицию, в вопросе поиска детей дорога каждая минута. Вспомните до подробностей, во что был одет ребенок. В заявлении укажите особые приметы. Предоставьте свежее фото ребенка», — комментирует руководитель пресс-службы «ЛизаАлерт» Татьяна Андреева.

После того как вы обратились в полицию, позвоните на горячую линию поискового отряда 8-800-700-54-52. Если ребенок потерялся не в городе, а в лесу, то позвонить в поисковый отряд нужно до обращения в полицию.

Запросите данные о звонках

Нужно сразу же запросить детализацию звонков, совершенных с телефона ребенка. Прямо сейчас вы можете обратиться к мобильному оператору и активировать функцию мобильного мониторинга. В случае пропажи ребенка у вас будет возможность отследить местоположение несовершеннолетнего.

Не проявляйте излишнюю самостоятельность

Не нужно самим размещать на дверях подъездов информацию о пропаже ребенка. Если школьник ушел из дома, возможно, у него возникли проблемы в общении с одноклассниками или проблемы с учебой. Увидев объявление о поиске, ребенок может намеренно не вернуться. Не публикуйте в социальных сетях свой номер телефона, чтобы не стать жертвой токсичных комментариев и неприятных звонков от неизвестных.

Что делать, если вы заметили потерявшегося ребенка

«Не уводите ребенка с места, где нашли. Лучше сразу позвонить в экстренные службы. Если в зоне видимости есть магазин „Пятерочка“, можно отвести ребенка туда. Во всех точках установлены „Островки безопасности“, сотрудники знают, что делать. Если ребенок отказывается идти — стойте на месте. Даже если малыш вспомнил, куда ему нужно ехать, или назвал адрес — ни в коем случае не отправляйте его на транспорт и не сажайте в такси», — напоминает Татьяна Андреева.

Не оставайтесь равнодушным, если вдруг заметили подозрительного взрослого рядом с ребенком в общественном месте. Если вдруг малыша кто-то хватает, насильно тащит, постарайтесь выяснить, что происходит.

За шесть лет челябинское отделение «ЛизаАлерт» получило 554 заявки на поиск детей, 497 были найдены живыми.

Всероссийская акция ко Дню пропавших детей пройдет сегодня на пешеходной Кировке у фонтана с 12:00 до 16:00. Добровольцы отряда установят информационные стенды с реальными историями поисков пропавших детей и расскажут горожанам истории чудесных спасений малышей.