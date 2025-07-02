На Южном Урале создают спецотделение для саперов

Решение было принято после крупных паводков в Аше

В Челябинской области на базе поисково-спасательной службы создают взрывотехническое отделение. Саперное подразделение — инициатива губернатора Алексея Текслера, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Решение было принято минувшей весной после мощного паводка в Аше. Обычно к спасательным работам привлекали военнослужащих.

«Мы всегда привлекали военных, и в этом году в том числе. Но мы понимаем, что у них сейчас много своих задач, и для того чтобы максимально оперативно реагировать на все вызовы, принято решение на базе Поисково-спасательной службы региона создать отдельное взрывотехническое подразделение», — сказал Алексей Текслер.

С 15 июля саперов начнут обучать и принимать на работу. Ранее сообщали, что губернатор передал ПСС Челябинской области новую технику.