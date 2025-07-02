Поисково-спасательная служба Челябинской области получила новую технику для работы

Автомобили, снегоходы, квадроциклы, лодки и БПЛА будут помогать в поисках людей и ликвидации ЧС и их последствий

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал региональной Поисково-спасательной службе новую технику. Парк ПСС пополнился автомобилями, снегоходами, квадроциклами, лодками и БПЛА, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Технику и оборудование закупили по поручению главы региона. Все эти средства слежения и передвижения отправятся в поисково-спасательные отряды, которые базируются на территории Челябинской области.

«Здесь только часть того оборудования, которое передается в наши территориальные подразделения, в центральный аппарат. У нас регион уникальный, с абсолютно разными природно-климатическими условиями — от степей до гор и густых лесов, поэтому оборудование, навыки, подготовка должна быть разная. В том числе на помощь приходит современная техника, те же дроны, которые позволяют ориентироваться на местности и быстро находить людей и решать поставленные задачи», — сказал Алексей Текслер.

Новинка для южноуральских спасателей — эти большие квадроциклы. Их получат подразделения горнозаводской зоны. Раньше там использовались квадроциклы стандартных размеров, они не подходили для работы на Таганае или Зюраткуле, к примеру, потому что не обладали достаточной проходимостью.

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Технопарк также пополнился четырьмя снегоходами, спасатели получили столько же моторных лодок. Еще поисково-спасательным отрядам региона передали три прицепа для квадроциклов, семь прицепов для моторных лодок, 12 спасательных жилетов, два автомобиля повышенной проходимости, 73 защитных костюма.

В числе новинок — восемь надувных спасательных щитов. Их будут использовать, чтобы максимально быстро и безопасно достать человека из воды, если он провалился под лед, к примеру. Раньше у местных отрядов такого приспособления не было. Щиты поступят в каждое спасательное подразделение в регионе.

Шесть беспилотников — еще одно нововведение в работе Поисково-спасательной службы Челябинской области.

«Беспилотники приобрели в этом году, людей обучили, сертификацию всю прошли и готовы к использованию. Техника очень хорошая и для поиска в горно-таежной местности, и для проведения осмотра в период паводка, при ландшафтных пожарах», — отметил начальник поисково-спасательной службы Челябинской области Игорь Шалковский.

После паводка, который минувшей весной затопил Ашу, губернатор Алексей Текслер поручил создать на базе ПСС взрывотехническое отделение.

«Мы всегда привлекали военных, и в этом году в том числе. Но мы понимаем, что у военных сейчас много своих задач, и для того чтобы максимально оперативно реагировать на все вызовы, принято решение на базе поисково-спасательной службы региона создать отдельное взрывотехническое подразделение», — сказал Алексей Текслер.

Работы по обновлению техники спасателей проводятся ежегодно.

«Это первая наша закупка в текущем году, примерно половина оборудования здесь сейчас у нас сконцентрирована. Остальное находится в стадии производства и поставки поставщиками. Работа по обновлению будет продолжена», — сказал министр общественной безопасности Александр Гриб.