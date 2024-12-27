Спасатели Челябинска будут получать ежемесячную выплату за выслугу лет

Об этом сообщил мэр Алексей Лошкин в своем телеграм‑канале

Глава Челябинска Алексей Лошкин анонсировал меру поддержки для городских спасателей. С 1 января 2025 года для них будет предусмотрена ежемесячная выплата за выслугу лет. Кроме того, зарплату спасателей с нового года проиндексируют на 20%.

Эти хорошие новости пришли как раз ко Дню спасателя, который отмечают 27 декабря.

Алексей Лошкин напомнил, что люди этой мужественной профессии ежедневно помогают челябинцам в разных ситуациях. Они появляются в нашей жизни тогда, когда дорога каждая секунда. Главным результатом их труда становятся спасенные жизни.

«Сегодня в распоряжении наших спасателей есть современное оборудование и необходимая техника, и мы продолжим оснащать службу дальше», — отметил Алексей Лошкин.