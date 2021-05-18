Жители Верхнеуральского района пожаловались Текслеру на дорогу между Южноуральском и Магнитогорском

Асфальтовое покрытие выбито большегрузной техникой

В Верхнеуральском районе путь от поселка Петропавловский до районного центра напоминает полосу испытаний для водителей и их автомобилей. Именно так отзываются об участке трассы Магнитогорск — Южноуральск, проходящей через Верхнеуральский район, местные жители. Несколько десятков километров люди вынуждены пересекать через выбоины и ямы. В отчаянии они написали жалобу губернатору, в министерство дорожного хозяйства и инфраструктуры Челябинской области, депутатам и главе района. Пока же местные власти ссылаются на областной Миндор, в чьем ведении данный участок.

Под письмом к губернатору депутаты Петропавловского поселения собрали 65 подписей всего за несколько часов.

«Эта дорога является единственным направлением в районный центр от нашего поселения. А в Петропавловский сельский совет входят десять поселков. По ней каждый день курсируют школьные автобусы, возят детей из трех поселков. Люди ездят в больницу, магазины, аптеку. А ездить по ней просто невозможно. Это не дорога, а направление», — говорят местные жители.

Автодорога, действительно, представляет собой полосу препятствий: глубокие ямы, выбоины с щебнем встречаются практически на каждом метре. Объехать такие аварийные участки без последствий для автомобиля и эмоционального всплеска водителя и пассажиров порой невозможно.

«Особенно в плохом состоянии участок от Петропавловска до Горбуновска. Он уже много лет не ремонтировался и в настоящий момент просто в плачевном состоянии. Дорогу нашу превратили в месиво большегрузные машины с добывающего предприятия в поселке Горбуновский. В этом году ее немного „подлатали“, отсыпали ямы щебнем, но это не спасло ситуацию. Хочется, чтобы власти обратили на это внимание», — говорит житель поселения Владимир Мамаев.

На обращение корреспондента ИА «Первое областное» власти Верхнеуральского района ответили, что писали письма в министерство дорожного хозяйства и инфраструктуры Челябинской области.

«Ремонт планируют в этом году начать. Также в следующем году он будет продолжен», — ответил представитель администрации Верхнеуральского района.

Автодорога Верхнеуральск — Петропавловский является частью региональной дороги Южноуральск — Магнитогорск. В министерстве дорожного хозяйства и инфраструктуры региона, в чьем ведении находится данный участок, о состоянии дорожного полотна знают.

«В настоящее время на покрытии наблюдаются просадки, сетка трещин, выбоины, разрушение покрытия. В 2021 году будет выполняться ремонт покрытия на участке от 17-го до 30-го километра», — прокомментировали в региональном Миндоре.

В этом году ремонт ведется на участке, где картина гораздо лучше. А вот самую рельефную дорогу, всего 10 километров, от Петропавловского до Крутого Лога будут ремонтировать, по данным министерства, лишь в следующем, 2022 году. На следующий год также планируется разработка проекта на ремонт участка от 46-го до 56-го километра от Крутого Лога до Горбуновского. Когда будет проведен сам ремонт, в министерстве не уточнили. Зато пояснили, что разрушение асфальта во многом происходит из-за нарушения правил дорожного движения.

«Разрушение дороги происходит в связи с движением большегрузных транспортных средств в нарушение дорожных знаков 3.6 „Движение тракторов запрещено“ и 3.12 „Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства“», — сообщили в региональном ведомстве.

Речь идет о запрете с 12 апреля по 12 мая текущего года на движение большегрузов по региональным дорогам. Ограничения коснулись механических транспортных средств и автомобилей с нагрузкой на ось более 6 тонн. Они были введены для сохранения дорог во время паводка и интенсивного таяния снега.

Как выяснилось, в управление ГИБДД по Челябинской области запросов о нарушении ПДД от властей Верхнеуральского района не поступало. А потому техника разной массы продолжает ездить по и без того разбитой дороге.





