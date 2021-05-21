Между деревнями Кулуево и Кузяшева Аргаяшского района отремонтируют дорогу

Работы закончат в 2023 году

Министерство дорожного транспорта и хозяйства Челябинской области выбрало подрядчика для очередного этапа ремонта автомобильной дороги Аргаяш — Кулуево — Марксист — Альмеева с обходом деревни Давлетбаева. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Работы проведут на участке между деревнями Кулуево и Кузяшева. Его протяженность — 16,56 км. В 2021 году в нормативное состояние приведут 2,46 км, в 2022-м — 5,63 км, а в 2023-м — 8,46 км.



Победителем аукциона, в котором участвовали 12 компаний, стало ООО «Уралдорстрой». Начальная цена контракта составляла 243,4 млн рублей. Фирма снизила сумму до 194,7 млн рублей. Средства направят из бюджета Челябинской области.



Согласно техническому заданию, на ремонтируемой дороге будет две полосы движения. Ширина земляного полотна — 10 м, проезжей части — 3 м, обочин — 2 м. Компания также установит барьерные ограждения и дорожные знаки, нанесет разметку, благоустроит посадочные площадки. Ремонт подрядчик начнет после подписания контракта. Срок окончания работ — 25 октября 2023 года.



Ремонт автомобильной дороги Аргаяш — Кулуево — Марксист — Альмеева начался в 2017 году и идет поэтапно. По этой трассе с северо-запада Челябинска можно доехать к Государственному Ильменскому заповеднику, Аргазинскому водохранилищу, озерам Тургояк и Увильды. Благодаря реконструкции повысится пропускная способность к достопримечательностям и местам отдыха.



По данным базы «СБИС», ООО «Уралдорстрой» зарегистрировано в 1998 году в Челябинске. Входит в Союз строительных компаний Урала и Сибири. В 2020 году выручка компании составила 30,2 млн рублей. Организация участвовала в 262 торгах, в 99 из них победила. Общая сумма заключенных контрактов превышает 1,7 млрд рублей. «Уралдорстрой» является одним из основных подрядчиков по выполнению дорожных работ как в Челябинске, так и в других муниципалитетах региона.