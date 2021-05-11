В Челябинской области снимают ограничения для большегрузов

Дороги для тяжелого транспорта были закрыты на месяц

В Челябинской области со среды, 12 мая, прекращаются весенние ограничения движения большегрузов по региональным дорогам. С 12 апреля проезд по Челябинской области для некоторых видов транспорта был закрыт до полного высыхания дорожного полотна.

Ежегодные весенние ограничения для грузовых автомобилей были введены для сохранения дорог во время паводка и интенсивного таяния снега. Запрет коснулся только механических транспортных средств и автомобилей с нагрузкой на ось более 6 тонн. Он действовал максимальные сроки — 30 суток — по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения. Исключения составили участки автодорог: обход города Челябинска (118,997 км) и Вахрушево г. Копейска — Долгодеревенское (31,431 км).