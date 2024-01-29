В Челябинской области разработают проекты по ремонту дороги в Верхнеуральском районе

Ранее жители жаловались на состояние проезжей части

В Челябинской области в этом году стартовали аукционы по поиску подрядчиков, которые займутся разработкой проектной документации по ремонту дороги Верхнеуральск — Петропавловский — автодорога Южноуральск — Магнитогорск. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.



В первом лоте речь идет о разработке инженерных изысканий и подготовки проектной и рабочей документации по ремонту участка км 0+000 — км 17+550 (от Верхнеуральска и до поворота на автодорогу Фершампенуаз — Куропаткинский — Кассельский — автодорога Верхнеуральск — Петропавловский. — Прим. автора). Согласно документации, планируется реконструировать 17,5 километра дорожного полотна.

«Протяженность ремонта автомобильной дороги уточняется по результатам проектирования», — говорится в документации.





Выигравший аукцион подрядчик должен будет разработать проект и провести инженерные изыскания до 15 декабря этого года. Начальная стоимость контракта составляет 6,4 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 8 февраля.

Второй лот предполагает разработку документации и выполнение инженерных изысканий для капитального ремонта участка протяженностью чуть более 4 километров (участок км 41+675 — км 46+000). Эта дорога проходит мимо поселка Горбуновского и доходит до поворота на Сурменевский — автодорога Верхнеуральск — Петропавловский.

Начальная стоимость контракта составляет 4,6 миллиона рублей. Заявки принимают до 7 февраля этого года.

Проезжая часть включает в себя две полосы, расчетная скорость движения по ней составляет 80 километров в час. Ранее жители жаловались губернатору Челябинской области Алексею Текслеру на состояние дороги из Петропавловска до Верхнеуральска. По словам южноуральцев, по ней каждый день ездят в больницу, магазины, аптеку, по ней курсируют школьные автобусы, которые возят детей из трех поселков.