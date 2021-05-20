С 23:00 до 24:00 20 мая будет закрыто движение для всех видов транспорта на участке 4 км — 5 км автомобильной дороге Челябинск — Харлуши — граница Аргаяшского муниципального района. Неподалеку от конно-спортивного клуба «Рифей» проведут монтаж модульного надземного пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Водителей призывают заранее планировать свой маршрут.
Выполнять монтажные работы будет ООО «Стройтрест». Эта компания победила в аукционе регионального Миндортранса, который состоялся в конце февраля. Также организация установит на дороге Челябинск — Харлуши остановочные комплексы. На работы направлено 50,4 млн рублей. Завершат предусмотренные контрактом мероприятия до 25 сентября.
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