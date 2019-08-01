Наталья Котова побеседовала с представителями скандального ТК «Космос»

Ранее в Доме архитектора проводились публичные слушания с жильцами соседних домов.

Вчера, 31 июля, Наталья Котова встретилась с жителями домов по улице Чичерина, которые недовольны недавно построенным ТРК «Космос» и с собственниками комплекса.

Основные жалобы поступили от тех людей, под чьими окнами находится погрузочно-разгрузочная зона ТК. Жители недовольны частым шумом двигателей и выхлопными газами. Представители «Космоса» предложили установить шумозащитные экраны и высадить крупномерные деревья, однако жителей такие предложения не устроили.

По поручению Натальи Котовой собственники комплекса должны будут представить свои предложения по сложившейся ситуации.

«Люди настроены идти до конца, вплоть до сноса этого объекта. Собственники все это услышали. Я согласна с жителями, что они имеют полное право на создание благоприятных условий проживания, поэтому жду от собственников конструктивных предложений. Со своей стороны обращусь в ГИБДД для того, чтобы полиция осуществила контроль за этим участком с точки зрения движения большегрузов и разгрузки в ночное время» — заявила Наталья Котова.

Ранее врип главы города была недовольна ходом работ по благоустройству территории вокруг ТК. По её мнению, они должны были быть закончены еще до открытия комплекса.