В Челябинской области обнаружили сотни нарушений у большегрузного транспорта

Госавтоинспекция региона продолжает проверку.

За 5 дней профилактического мероприятия в Челябинской области сотрудниками ГИБДД возбуждено 630 административных дел. В рамках проверки инспекторы ДПС выявляют транспортные средства с явными признаками технических неисправностей и изношенности.

«При установлении таких автомобилей у водителя проверяется наличие необходимой документации и соблюдение правил государственной регистрации автомобиля. По специализированным базам ГИБДД проводится проверка на наличие транспортного средства в розыске», — заявили в пресс-службе управления госавтоинспекции по Челябинской области.

Также в мероприятиях принимают участие сотрудники миграционной службы, которые следили за законностью пребывания иностранных водителей на территории страны. Благодаря этому из 158 иностранных граждан, доставленных в отделения полиции, выявлены 66 случаев нарушений миграционного законодательства. Также было эвакуировано 46 транспортных средств.

Напомним, что проверка была вызвана страшным ДТП в Ленинском районе Челябинска. 26 июля на съезде с транспортного моста автокран сбил три машины маршрутного такси. Погиб один житель Узбекистана, еще девять пассажиров получили ранения.