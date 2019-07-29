Врип главы Челябинска посетит скандальный ТРК «Космос»

Об этом Наталья Котова сообщила после аппаратного совещания.

Сегодня, 29 июля, на аппаратном совещании врип главы Челябинска была возмущена, что после сдачи объекта ТРК «Космос» возле него снова начались работы. Наталья Котова пообещала рассмотреть этот вопрос.



«Буквально вчера объезжала город, увидела, что какие-то работы ведутся у торгового комплекса по благоустройству. Вопросы у меня будут, я задам их сегодня заместителю по градостроительству Сергею Репринцеву: каким образом сдавался объект, почему работы не были выполнены до сдачи этого объекта», – пояснила Наталья Котова.

Также глава города отметила, что жалобы на ТРК действительно поступают. Обсудить обещают на месте во время очередного объезда в Курчатовском районе.



Напомним, скандалы вокруг ТРК появились с самого начала строительства. Местные жители жалуются на то, что комплекс построен слишком близко к жилым зданиям, и зона разгрузки фур как раз оказалась под окнами жильцов.