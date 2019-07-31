Молодые предприниматели расскажут о своих стартапах «акулам» рынка

Участие примут около 500 молодых стартаперов.

Во вторник, 30 июля, состоялось открытие 10-ого юбилейного конкурса «Молодой предприниматель Челябинской области». На протяжении месяца молодым иноваторам предстоит прокачать свой бизнес до нового уровня.



«Сюда я приехал именно презентовать бизнес-проект, для которого у меня на данный момент нет финансовой возможности. Поэтому я построил этапы, чтобы постепенно идти к этому. И с помощью данной организации я хотел бы получить помощь инвесторов, либо юридическую помощь», - рассказал корреспонденту «Первый областной» Александр Кушнов, предприниматель.



Возраст участников разный, от 16 до 35 лет, и каждый уже сейчас реализует свои идеи или готов к открытию своего дела. Конкурс проводится в восьми номинациях от сферы услуг до интернет-предпринимательства. В каждой номинации буду свои наставники, которые помогут молодым предпринимателям прокачать свои бизнес-навыки.



«Буду делиться тем, что сделал неправильно, какие ошибки совершил. И с теми опасностями, которые их ожидают», - поделился с корреспондентом «Первый областной» Арсен Унанян, наставник конкурса.



Конкурс реализует Фонд развития предпринимательства Челябинской области - Территория Бизнеса при поддержке главы Челябинской области Алексея Текслера.



«Челябинская область в них заинтересована, как в одном из приоритетов. Это одна из важнейших для нас задач. Об этом говорит глава региона Алексей Текслер. И это позиция нашего министерства - молодёжь наше будущее. А предпринимательство важная сфера, в которой она должна быть успешной», - рассказал Иван Куцевляк, министр экономического развития Челябинской области.



Победители конкурса смогут пройти стажировку в лучших российских и зарубежных компаниях, а также смогут получить рекламную поддержку своего бизнеса.



