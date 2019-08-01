В Челябинске будет полностью обновлен общественный транспорт

Помимо автобусов, будут закуплены почти 200 трамваев.

Вчера, 31 июля, Алексей Текслер обсудил вопросы формирования новой модели работы общественного транспорта областного центра. В обсуждении приняли участие представители федерального проекта «Чистый воздух», компаний «ВЭБ.РФ» и «НОВАТЭК», а также заместители главы региона и руководители областных министерств.



Ранее администрацией Челябинска были объявлены аукционы по закупке 66 новых низкопольных автобусов, оснащенных местами для инвалидов, USB-зарядками и Wi-Fi. Однако, по словам главы региона, это только начало.

«Правительством региона принято однозначное решение о выделении средств на закупку 66 автобусов на экологическом газомоторном топливе для Челябинска - в настоящий момент осуществляется закупка. Это позволит снять текущую напряженность на рынке пассажирских перевозок. Но у нас впереди и более амбициозные планы. Речь идет о том, что мы готовы совместно с федеральным центром принять решение по увеличению количества новых автобусов уже в ближайшее время», — отметил Алексей Текслер.

Как выяснилось, федеральная программа «Чистый воздух» может выделить более 2 миллиардов рублей на развитие нового экологичного транспорта в регионе.

«Мы как проектный офис готовы подключиться совместно с регионом к вопросу по выделению средств из федерального бюджета», — пояснил руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Александр Власов.

В свою очередь, представители акционерного общества «ВЭБ-лизинг» заявили, что готовы инвестировать деньги в обновления городского транспорта. Более того, компания намерена как можно быстрее приступить к работе, чтобы увеличить количество городских автобусов уже в этом году.

Также Алексей Текслер подчеркнул, что помимо обновления самого автопарка, необходимо выстроить базу новых современных схем маршрутных перевозок, которые были бы ориентированы на развитие мегаполиса.

Компания «НОВАТЭК», в свою очередь, продолжит исполнять свое соглашение, заключенное с правительством области, по созданию новых заправок для экологического общественного транспорта. Уже в первом квартале следующего года в Магнитогорске будет запущен завод по производству сжиженного природного газа. Он будет обеспечивать общественный транспорт 45 тысячами тонн топлива в год. Кроме того, запланировано строительство целой сети заправок для экологических автобусов и введение мобильных автозаправочных комплексов. Сейчас в Челябинске работает всего одна. В сентябре будет запущен первый автогазозаправочный комплекс в Копейске, где будут представлены все популярные виды топлива. Также возможно привлечение компании «Газпром».

Новая концепция развития городского общественного транспорта предполагает покупку 850 низкопольных автобусов различного класса, 190 трамваев, а также полную реконструкцию трамвайных путей и контактных линий. Кроме того, запланировано формирование нового стандарта перевозки граждан за счет внедрения новой маршрутной сети и оснащения транспорта новыми технологиями.