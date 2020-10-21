«Наконец-то дома»: Анатолий Векшин вылечился от коронавируса

По словам замгубернатора Челябинской области болезнь протекала довольно тяжело.

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Заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин вылечился от коронавируса и прибыл домой. О том, как проходила болезнь и какие впечатления остались у политика от лечения в больнице, он сообщил на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

«После двух недель лечения в больнице наконец-то дома. Честно говоря, всегда считал себя здоровым человеком, на больничной койке оказался впервые. Но всю тяжесть течения инфекции ощутил. Никому не пожелаю»,— написал Анатолий Векшин.

Замгубернатора поблагодарил врачей, медсестёр и санитарных работниц Областной клинической больницы № 3, в которой проходил лечение, за заботу и профессионализм. Кроме того, Анатолий Векшин призвал всех южноуральцев беречь друг друга и врачей и соблюдать все правила профилактики.

Напомним, отвечающий за внутреннюю политику в регионе вице-губернатор попал в больницу в начале октября. У него диагностировали 35% поражения лёгких и двустороннюю пневмонию. По словам Анатолия Векшина, болезнь протекала тяжело и коронавирус — это намного серьёзнее, чем ОРВИ.

Всего по данным на 20 октября в Челябинской области зарегистрировано 18 734 случая заболевания COVID-19. 14 260 пациентов выздоровели, 582 заражённых скончались.