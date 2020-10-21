Депутат Госдумы Валерий Гартунг заболел коронавирусом

О результатах теста парламентарий сообщил на странице в «Фейсбуке».

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Депутат Государственный думы Валерий Гартунг заболел коронавирусом. Об этом сам парламентарий рассказал на своей странице в «Фейсбуке». Валерий Гартунг пояснил, что тест на коронавирус у него взяли перед пленарным заседанием, а уже вечером сообщили о его результате. Утром у депутата взяли второй анализ, который тоже оказался положительным. При этом сам парламентарий отметил, что чувствует себя хорошо.



«Сегодня буду наблюдать за работой Госдумы из дома. Очень жаль, что не смогу выступить по важнейшим законопроектам, которые будут рассматриваться сегодня. Фракция будет сражаться без меня, а я буду сражаться с коронавирусом. Всем, кто читает мои публикации, хочу пожелать здоровья. Мой опыт показывает, что даже если соблюдать все правила и меры безопасности, все равно можно заразиться. Берегите себя и своих близких»,— добавил Валерий Гартунг.

Напомним, ранее коронавирус был выявлен сразу у нескольких представителей правительства Челябинской области. В их числе — вице-губернаторы Вадим Евдокимов и Анатолий Векшин, министры спорта и промышленности Леонид Одер и Павел Рыжий, а также глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Отметим, на текущий момент общее число заболевших коронавирусом в Челябинской области приближается к 19 000. По информации минздрава региона, за прошедшие сутки инфекцию обнаружили ещё у 118 южноуральцев.