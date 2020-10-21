Число заболевших коронавирусом в Челябинской области приближается к 19 тысячам

За сутки инфекция подтвердилась у 118 человек.

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До 18 852 человек увеличилось число больных коронавирусом в Челябинской области. На утро среды, 21 октября, выявлено 118 новых случаев инфекции, три из которых подтвердились у школьников, сообщает министерство здравоохранения региона.



«Больных COVID-19 — 3 857 человек. За прошедшие сутки выписаны 98 человек. Всего 14 367 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 738 618. За прошедшие сутки — 6 595 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 — 0», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Среди троих умерших у одного — 63-летнего мужчины — коронавирус выявили в качестве основного заболевания. Как сопутствующий COVID-19 зафиксировали у двух женщин старше 64 и 80 лет.

«За прошедшие сутки умерли 3 человека. От COVID-19: пациент, 63 года. От других причин: сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 64 года; острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 80 лет», — добавили представители минздрава.

До 1 ноября в Челябинской области сохраняется режим повышенной готовности. По всем вопросам о коронавирусе действует телефон горячей линии минздрава региона: 8 (351) 240-15-16.