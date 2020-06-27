Анатолий Векшин сообщил результаты теста на коронавирус

Ранее стало известно о нескольких случаях заражения COVID-19 в областном правительстве.

Послушать 00:00

Заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин получил результаты теста на коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«У нескольких сотрудников правительства Челябинской области был диагностирован коронавирус. Вчера пришли результаты моих анализов. Отрицательные. Здоров. Коллегам из управления общественных связей желаю скорейшего выздоровления! Всех остальных же призываю не расслабляться и не игнорировать меры безопасности»,— написал Анатолий Векшин.

Напомним, 26 июня стало известно о том, что три сотрудника управления общественных связей правительства Челябинской области заразились коронавирусом. В их числе и начальник данного управления. Как сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства, состояние заболевших удовлетворительное, все контактировавшие с ними сотрудники ушли на самоизоляцию. В самом здании соблюдаются все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы.

Напомним, на сегодняшний день в области зарегистрировано 7139 случаев заражения COVID-19. 3950 человек выздоровели, 136 пациентов скончались. Режим повышенной готовности продлён до 12 июля 2020 года.